Charlotte, NC.- Autores de distintas nacionalidades se reunieron el jueves 22 de octubre en La Coalición Latinoamericana (LAC), en Charlotte, Carolina del Norte, para compartir las experiencias personales que dieron vida a «Voces que Transforman Charlotte», una antología bilingüe que reúne relatos sobre migración, nuevos comienzos y realidades sociales que atraviesan a la comunidad.

El conversatorio convocó a los escritores, invitados y miembros de la comunidad para intercambiar vivencias y reflexionar sobre el proceso de escritura. La actividad buscó fortalecer los vínculos entre los participantes y destacar el valor de contar historias que reflejan los desafíos y aprendizajes de quienes construyen una nueva vida lejos de su país de origen.

La iniciativa surgió del impulso de Alba Sánchez, integrante del Centro de Bienestar Familiar de la Coalición Latinoamericana y una de las autoras de la publicación.

Literatura para compartir experiencias y crear conexiones

Irlanda Ruiz, editora de la antología, abrió el encuentro con palabras de agradecimiento a los autores y asistentes. Durante su intervención, resaltó la importancia de reunir distintas voces en una obra que refleja la diversidad cultural y las experiencias de vida presentes en Charlotte.

Por su parte, Alba Sánchez agradeció el respaldo de la organización y de las personas que participaron en la actividad.

“LAC y yo les agradecemos su presencia, su apoyo y su compromiso con amplificar nuestras voces. ¡Juntos somos mucho más que una comunidad: somos una fuerza colectiva capaz de generar cambios!”, expresó.

El encuentro permitió a los autores compartir parte de sus recorridos personales y explicar cómo sus experiencias influyeron en la construcción de los relatos que integran el libro.

Migración, nuevos comienzos y realidades sociales

Las historias de «Voces que Transforman Charlotte» abordan experiencias vinculadas con la migración, los retos de comenzar de nuevo y situaciones complejas, como la violencia doméstica.

A través de diferentes perspectivas y nacionalidades, los relatos muestran puntos de encuentro entre personas que han atravesado cambios profundos en sus vidas. La obra también busca visibilizar realidades que muchas veces permanecen fuera de la conversación pública y generar conciencia sobre los desafíos que enfrentan distintas comunidades.

La antología propone así un espacio de reconocimiento y diálogo en el que la literatura funciona como una herramienta para compartir experiencias, fomentar la empatía y fortalecer los vínculos sociales.

Cómo adquirir la antología

Las personas interesadas en conocer las historias que reúne Voces que Transforman Charlotte pueden consultar el sitio web oficial de HabilidadX, iniciativa vinculada con el trabajo que impulsa Irlanda Ruiz.

Además de acercar al público a las experiencias de sus autores, la publicación busca contribuir a las iniciativas que promueve Ruiz desde esa organización.

El conversatorio del 22 de octubre reafirmó el interés de los participantes por mantener abiertas estas conversaciones y ampliar los espacios donde las historias personales contribuyan al reconocimiento de la diversidad y al fortalecimiento de la comunidad latina en Charlotte.

Video: «Voces que transforman Charlotte» se prepara para su lanzamiento oficial