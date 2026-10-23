Charlotte, NC.- Charlotte se prepara para celebrar Halloween con una propuesta gratuita para toda la familia. Este viernes 23 de octubre, la Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg y el Departamento de Parques y Recreación organizarán una edición ampliada del festival Spooktacular Fest, con actividades recreativas, juegos y experiencias temáticas para personas de todas las edades.

El encuentro tendrá lugar en el Centro Recreativo Regional Eastway, entre las 5:30 p. m. y las 8:30 p. m. La iniciativa reúne al equipo de Participación Comunitaria de la Oficina del Sheriff y al personal de Parques y Recreación para ofrecer una alternativa de entretenimiento durante las celebraciones de Halloween.

Actividades para disfrutar en familia

La programación de este año incorpora la actividad trunk or treat, una tradición en la que los participantes recorren vehículos decorados para recoger dulces de sus maleteros. Esta propuesta se suma a una variedad de opciones diseñadas para entretener a niños, adolescentes y adultos.

Los asistentes también podrán recorrer una casa embrujada, jugar minigolf con temática de monstruos, participar en una búsqueda de calabazas y disfrutar de juegos recreativos.

La agenda incluye, además, pintura facial, figuras elaboradas con globos y un concurso de disfraces para quienes quieran mostrar su creatividad con atuendos inspirados en Halloween.

Otra de las propuestas permitirá preparar s’mores, un dulce popular en Estados Unidos que combina galletas, chocolate y malvaviscos calientes. Esta actividad complementará la oferta recreativa del festival y ofrecerá a las familias otra oportunidad para compartir durante la jornada.

La organización busca reunir a la comunidad en un espacio de entretenimiento que combine las tradiciones de Halloween con actividades accesibles para distintos grupos de edad.

Fecha, horario y ubicación

El evento tendrá lugar el viernes 23 de octubre, de 5:30 p. m. a 8:30 p. m., en el siguiente lugar:

Eastway Regional Recreation Center

3150 Eastway Park Drive

Charlotte, NC 28213.

La entrada es gratuita y el festival está abierto a personas de todas las edades.

Además las personas interesadas en conocer los detalles del evento o completar su inscripción pueden llamar al (980) 314-3772 o visitar el portal oficial Park and Recreation.

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Al realizar la consulta, deben indicar el número de actividad 172964 para localizar la información correspondiente al Spooktacular Fest.

Finalmente con esta propuesta, las autoridades del condado amplían las opciones de entretenimiento comunitario durante Halloween e invitan a los residentes a participar en una jornada de juegos, disfraces y actividades recreativas sin costo de entrada.

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