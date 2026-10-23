Reportan casi un millón de deportaciones en 18 meses del gobierno de Trump

Washington.- Un nuevo análisis elaborado por el Migration Policy Institute (MPI) reveló que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos completó aproximadamente 980.000 deportaciones entre el 20 de enero de 2025 y el 31 de julio de 2026.

El informe publicado en el portal web, destaca que, a pesar de los niveles históricamente bajos en los cruces fronterizos, el 69 % de las deportaciones provinieron de la frontera, divididas equitativamente entre devoluciones inmediatas y procesos de ICE. Mientras que las detenciones e incautaciones en el interior del país mostraron un incremento sostenido.

Asimismo, detallaron que específicamente, las deportaciones originadas en el interior estadounidense ascendieron al 39 % para julio de 2026, reflejando un aumento mensual impulsado por el despliegue de mayores recursos y personal operativo en las comunidades.

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Algunos tenían condenas previas

Por otro lado, alertaron que en cuanto al tiempo de residencia de los afectados, el 61 % de las deportaciones de ICE correspondieron a personas con al menos dos años viviendo en EE.UU., incluyendo a unos 90.000 migrantes que acumulaban una década o más de radicación en territorio norteamericano.

Asimismo, la investigación subraya que solo el 20 % de todas las deportaciones globales involucró a individuos con condenas criminales previas, evidenciando que una amplia mayoría de los no ciudadanos deportados tras residir varios años en el país no poseían antecedentes penales.

En este sentido, el MPI estimó que, además de las cifras oficiales de deportaciones, se han registrado entre 790.000 y 1.9 millones de salidas totales de inmigrantes (que combinan expulsiones formales y autoconsultas o autodeportaciones) en este mismo periodo de año y medio.

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