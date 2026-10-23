Halloween sin riesgos: Mecklenburg brinda consejos de seguridad

Charlotte, NC.- Halloween está a la vuelta de la esquina, y Mecklenburg County ayuda a los residentes a prepararse para una festividad que sea segura, divertida y un poco espeluznante.

Desde la elección de las decoraciones y los disfraces adecuados hasta la eliminación correcta de los residuos de Halloween, la Oficina del Jefe de Bomberos (Fire Marshal’s Office) y el Departamento de Servicios de Residuos Sólidos (Solid Waste Services) del condado ofrecen consejos para ayudar a los residentes a evitar los peligros comunes de esta festividad. Además, para quienes deseen celebrar, el Departamento de Parques y Recreación (Park and Recreation) tiene preparadas muchas actividades divertidas durante todo el mes de octubre.

Que los sustos sean divertidos, no peligrosos

Las decoraciones y los disfraces de Halloween son parte de la diversión, pero también pueden representar riesgos de incendio y seguridad. La Oficina del Jefe de Bomberos del condado Mecklenburg recomienda a los residentes tomar algunas precauciones sencillas:

Decore de forma segura. Elija velas LED que funcionen con pilas o barras luminosas en lugar de velas con llama abierta. Mantenga las decoraciones secas —como pacas de heno o fantasmas de papel— a una distancia mínima de tres pies (aprox. 90 cm) de fuentes de calor, como las luces.

Elija los disfraces con cuidado. Busque disfraces, pelucas y accesorios que tengan la etiqueta “resistente al fuego” (flame resistant). Evite las telas largas que arrastren, ya que podrían provocar tropiezos o entrar en contacto con fuentes de calor.

Priorice la visibilidad. Añada cinta reflectante a los disfraces oscuros y lleve linternas o barras luminosas al salir a pedir dulces. Esté atento a los vehículos y mire a ambos lados antes de cruzar la calle.

Mantenga despejados los caminos. Evite colocar decoraciones demasiado grandes, inflables u otros objetos que puedan bloquear los porches, las escaleras o las aceras.

Recordatorio

Las baterías recargables y de iones de litio nunca deben desecharse en la basura doméstica ni en los contenedores de reciclaje, ya que pueden provocar incendios. En su lugar, llévelas a un centro de gestión de residuos sólidos del condado Mecklenburg —que cuente con personal o servicio completo— para su eliminación adecuada y gratuita. Busque un punto de reciclaje de baterías recargables cerca de usted.

No deje que Halloween se convierta en un problema en su contenedor de reciclaje

Una vez que se hayan terminado los dulces y guardado los disfraces, el Departamento de Servicios de Residuos Sólidos del condado Mecklenburg recuerda a los residentes que piensen bien antes de tirar los restos de Halloween al contenedor de reciclaje.

Los envoltorios de dulces y los empaques deben desecharse en la basura. Son demasiado pequeños para ser recuperados por los equipos de reciclaje, y los residuos pegajosos pueden interferir con la maquinaria de clasificación.

Los residentes también pueden reducir los residuos generados durante Halloween siguiendo estos consejos:

Reutilicen o donen los disfraces. Guárdenlos para otro año, entréguenselos a amigos o familiares, o dónenlos a una tienda de artículos de segunda mano. También pueden depositar los disfraces que ya no necesiten en los contenedores destinados al reciclaje de textiles, ubicados en los centros de reciclaje integrales del condado.

No coloquen los disfraces en los contenedores de reciclaje doméstico. La ropa y las telas pueden enredarse en los equipos de reciclaje, lo que representa un riesgo para la seguridad de los trabajadores.

Den una segunda vida a las calabazas. Llévenlas a un centro de reciclaje integral del condado para su compostaje, o consideren donarlas a un agricultor local para alimentar a los animales.

Celebren Halloween con el Departamento de Parques y Recreación (Park and Recreation)

¿Buscan un lugar donde lucir sus disfraces? El Departamento de Parques y Recreación del Condado Mecklenburg ofrece una variedad de actividades temáticas de Halloween durante todo el mes de octubre.

Los residentes pueden participar en eventos de «trunk-or-treat» (pedir dulces de auto a auto), realizar recorridos escalofriantes en casas embrujadas o bailar al ritmo del «Monster Mash» en la fiesta «Howl-O-Ween». Se anima a los asistentes a usar disfraces; hay opciones para personas de todas las edades.

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Estos y otros eventos de Halloween se encuentran en el sitio web de inscripción del Departamento de Parques y Recreación, donde podrán consultar la lista completa, incluyendo detalles, fechas e información sobre cómo registrarse.

Ya sea que salgan a pedir dulces, celebren en un parque del condado o realicen la limpieza posterior a las festividades, un poco de preparación puede ayudar a que Halloween sea una celebración más segura y agradable para todos.

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