Fuerzas militares en Colombia neutralizan a nueve presuntos integrantes del ELN

Bogotá.- El gobierno de Colombia, anunció que en el marco de una ofensiva coordinada entre las Fuerzas Militares y la Policía de Colombia, un total de nueve presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) fueron neutralizados durante un operativo estratégico desarrollado en zona rural del municipio de El Tambo, en el departamento del Cauca.

El Ministerio de Defensa en sus redes sociales, indicaron que entre los abatidos figuraría un cabecilla principal identificado preliminarmente con el alias de “Marcos Pacífico”, señalado de liderar el frente criminal José María Becerra, cuya identidad plena se encuentra a la espera de los procesos oficiales de confirmación por parte de las autoridades forenses.

En la era de la #PatriaMilagro, la ofensiva contra el narcoterrorismo no se detiene. En una operación conjunta de las @FuerzasMilCol y la @PoliciaColombia fueron neutralizados nueve integrantes del ELN en El Tambo, Cauca. Entre ellos estaría alias ‘Marcos Pacífico’, señalado como… pic.twitter.com/inULZAJHBQ — Mindefensa (@mindefensa) October 23, 2026

Seguirán atacando las actividades de narcotráfico

A través de un pronunciamiento oficial, la administración central destacó que la operación incluyó una acción de bombardeo autorizada en horas de la madrugada, reiterando que no existirá tregua ni contemplaciones frente a las estructuras armadas que operan en el suroccidente del territorio nacional.

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Este video fue grabado a la 1:00 de la madrugada, momento en el que autoricé una operación de bombardeo contra las estructuras narcoterroristas del ELN en el departamento del Cauca. ¡En mi gobierno no hay tregua contra el terrorismo! Nuestra Fuerza Pública tiene instrucciones… pic.twitter.com/Pdcv9sbwpX — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 22, 2026

Las autoridades señalaron que este golpe militar debilita de manera significativa la capacidad logística y armada de la organización subversiva, la cual mantiene aterrorizadas a las comunidades locales mediante actividades de narcotráfico y extorsión.

En este sentido, el presidente colombiano, Abelardo De La Espriella ratificó que la Fuerza Pública cuenta con instrucciones precisas para actuar con absoluta contundencia y apego al marco legal vigente, con el objetivo primordial de proteger a la población civil y desarticular las redes criminales.

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