EE.UU. respalda los avances en el diálogo de reconciliación política en Venezuela

Washington.- El gobierno de los Estados Unidos expresó su pleno respaldo a la conclusión de la tercera ronda de negociaciones de reconciliación política impulsada por la Asamblea Nacional de 2015 y el gobierno interino, liderados por la doctora Dinorah Figuera.

En un comunicado del Departamento de Estado, indicó que este proceso de carácter nacional busca fortalecer las instituciones democráticas, ampliar las libertades políticas en el país y sentar las bases sólidas necesarias para celebrar elecciones libres, justas y creíbles.

Resaltaron que como resultado tangible de esta última fase de diálogo, las partes acordaron revisar y modificar normativas represivas, garantizando la participación equitativa de todos los actores políticos y avanzando en la reestructuración de un Tribunal Supremo de Justicia independiente.

Destacan la restitución de portales web informativos

Por otro lado, la gestión de reconciliación ha permitido consolidar logros previos como la restitución del acceso a más de 70 portales web informativos, la liberación de más de 1.000 presos políticos desde la Operación Absolute Resolve y los preparativos para recuperar reservas de oro en el Banco de Inglaterra con fines humanitarios.

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De la misma manera, señalaron que durante un encuentro sostenido el 9 de octubre, el secretario de Estado Marco Rubio reconoció el liderazgo de la doctora Figuera e instó a mantener el ritmo de las reformas electorales y civiles en la nación sudamericana.

Por último, la administración del presidente Donald Trump reiteró su compromiso inquebrantable de apoyar la transición democrática, enmarcada en el plan de tres fases destinado a garantizar la estabilización, la recuperación económica y la paz política en Venezuela.

Es de mencionar, que tras el comunicado Dinorah Figuera afirmó en sus redes sociales que «estamos comprometidos con el país a llevar un proceso de transición que que consolide un Tribunal Supremo de Justicia que privilegie el imperio de la ley, un Consejo Nacional Electoral confiable, con garantías políticas y civiles para todos los venezolanos y donde la libertad de expresión sea un instrumento objetivo de democracia, nuestro país está cambiando mediante una hoja de ruta hacia la democracia».

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