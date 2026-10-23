EE.UU. limita a grandes inversionistas la compra de viviendas unifamiliares

Washington.- El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió un conjunto de regulaciones propuestas orientadas a facilitar el acceso a la vivienda propia y hacerla más asequible para las familias trabajadoras estadounidenses.

En un comunicado, detallaron que la normativa implementa formalmente la Sección 1001 de la ley 21st Century ROAD to Housing Act y codifica los puntos clave de la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump para frenar la competencia de inversionistas de Wall Street en el mercado residencial.

The Trump Administration is taking action to put American families first.



Under @POTUS and @SecScottBessent, we are restoring the path to the American Dream of homeownership.https://t.co/dQpKEOQcJu — Department of Housing and Urban Development (@HUDgov) October 22, 2026

Explicaron que a partir del 7 de enero de 2027, los grandes inversionistas institucionales que controlen directa o indirectamente al menos 350 viviendas unifamiliares tendrán prohibido adquirir inmuebles de este tipo, salvo que la transacción califique dentro de las excepciones estipuladas por la ley.

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Buscan proteger la construcción de nuevas viviendas

Por otro lado, el marco propuesto por el Tesoro establece estándares y salvaguardas específicos para proteger la oferta de construcción de nueva vivienda, regular los programas de renovación de inmuebles deteriorados y proteger la liquidez y estabilidad general del mercado inmobiliario.

Asimismo, la normativa define con precisión las reglas operativas para entidades que actúan como inversores pasivos, establece criterios para calcular sanciones civiles en caso de incumplimiento y aclara exenciones vinculadas a deudas anteriores o reestructuraciones.

En este sentido, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, subrayó que estas acciones buscan devolver la oportunidad de adquirir una casa propia a los jóvenes y a los trabajadores, limitando la especulación corporativa sin generar disrupciones innecesarias en la formación de capital habitacional.

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