Monroe, NC.- La investigación sobre un tiroteo ocurrido el 19 de agosto de 2026 en Wingate, Carolina del Norte, sumó dos nuevos arrestos. La Oficina del Sheriff de Union County informó el miércoles 22 de octubre de 2026 que sus detectives detuvieron a Jayden Watts y a un menor de edad por su presunta participación en el incidente, que dejó impactos de bala en dos viviendas, aunque no provocó lesiones.

El hecho ocurrió el 19 de agosto de 2026 en Eastwood Drive, donde varios disparos alcanzaron dos casas. Tras recibir el reporte, las autoridades iniciaron las investigaciones y arrestaron a tres sospechosos durante las primeras horas posteriores al tiroteo.

Sin embargo, los detectives continuaron con las diligencias para esclarecer lo ocurrido e identificar a otras personas presuntamente involucradas. La recolección de pruebas, el análisis de pistas y las labores de seguimiento permitieron avanzar en el caso hasta concretar las dos nuevas detenciones.

Dos nuevos detenidos enfrentan cargos graves

El miércoles, los investigadores arrestaron a Jayden Watts y a un menor de edad en relación con el tiroteo. Ambos enfrentan dos cargos por disparar contra una vivienda ocupada y otro por conspiración grave, según la información difundida por la Oficina del Sheriff.

Watts permanece en el Centro de Detención de Union County bajo una fianza asegurada de 500.000 dólares. Por su parte, las autoridades trasladaron al menor al Centro de Detención de Menores de Cabarrus Regional.

La información oficial no precisa las edades de los sospechosos ni ofrece detalles adicionales sobre el papel que cada uno habría desempeñado durante el incidente. Tampoco especifica si los investigadores identificaron a otros posibles implicados.

La investigación continúa abierta

La Oficina del Sheriff destacó el trabajo de sus detectives para reunir pruebas, verificar información y avanzar en la identificación de los presuntos responsables. Los nuevos arrestos forman parte de una investigación que comenzó después de los disparos registrados en Eastwood Drive.

Las autoridades buscan esclarecer las circunstancias del ataque y determinar la participación de cada sospechoso. Aunque las primeras detenciones ocurrieron pocas horas después del tiroteo, el seguimiento posterior permitió ampliar el alcance de las pesquisas.

Hasta el momento, el caso suma cinco arrestos relacionados con el incidente. La investigación continúa mientras los detectives revisan las evidencias y siguen nuevas pistas.

El tiroteo no dejó personas heridas, pero los disparos contra dos viviendas ocupadas generaron preocupación por los riesgos que este tipo de hechos representa para los residentes de la comunidad.

La Oficina del Sheriff no anunció una fecha para concluir las investigaciones ni ofreció información adicional sobre posibles procedimientos judiciales contra los detenidos.

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