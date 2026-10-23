El incidente ocurrió el miércoles 21 de octubre de 2026, cuando vecinos alertaron a los servicios de emergencia sobre gritos y presuntas prácticas de magia negra en las que, según los reportes, los residentes quemaban objetos dentro de la propiedad.

Charlotte, NC.- La policía de Charlotte, Carolina del Norte, arrestó a Gabriel Antonio Santos-Funes y María Valladares tras intervenir en una vivienda de Mahogany Drive por denuncias de gritos y comportamientos inusuales. La investigación derivó en múltiples cargos contra ambos adultos, entre ellos cuatro acusaciones de abuso infantil menor, agresión a funcionarios públicos y resistencia a la autoridad, según reportes de medios locales.

Los agentes encontraron una vivienda en desorden

Al llegar al lugar, los oficiales del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg encontraron una escena preocupante. Los reportes periodísticos describen muebles destruidos, municiones, rastros de sangre en el porche y armas blancas y sopletes al alcance de cuatro menores de 14, 11, 5 y 3 años.

Según la información difundida por medios locales, uno de los niños manifestó temor de permanecer en la vivienda. Estos hallazgos llevaron a los agentes a intervenir para evaluar las condiciones de seguridad de los menores.

Las autoridades también describieron comportamientos erráticos por parte de los adultos durante el procedimiento. Sin embargo, los detalles sobre las circunstancias personales de los involucrados requieren cautela y no permiten establecer por sí solos un diagnóstico médico.

Denuncian agresiones durante la intervención policial

La situación escaló cuando los oficiales intentaron controlar el incidente. Según los reportes, Santos-Funes habría intentado frotar ajo y una Biblia contra ellos y posteriormente los habría atacado con un objeto contundente. Los investigadores también le atribuyen cargos adicionales relacionados con agresión con un arma mortal.

Lee también: Fiscalía organizará una charla en vivo en el Mes de Concientización sobre la Violencia Doméstica

Por su parte, Valladares habría intentado morder y escupir a los policías durante la intervención.

Los hechos descritos dieron lugar a acusaciones por agresión a funcionarios públicos y resistencia a la autoridad, además de los cargos relacionados con la presunta exposición de los menores a condiciones peligrosas.

Los medios locales que cubrieron el caso citaron información policial sobre las circunstancias del arresto y las acusaciones contra la pareja.

La investigación continúa

El caso ha generado atención por las condiciones que, según los reportes, encontraron los oficiales dentro de la vivienda y por la presencia de cuatro niños en el lugar.

Lee también: Reconocen a detectives por resolver caso interestatal de homicidio infantil

Las acusaciones contra Santos-Funes y Valladares todavía deben seguir el proceso judicial correspondiente. Los cargos representan señalamientos de las autoridades y no constituyen por sí mismos una declaración de culpabilidad.

La investigación deberá esclarecer las circunstancias del incidente, determinar las responsabilidades individuales y establecer las medidas necesarias para proteger el bienestar de los menores involucrados.

Toda la información del CMPD y los detalles de las órdenes judiciales fueron recopilados tras su detención en el Centro de Detención del Condado Mecklenburg.

Video: La violencia doméstica muchas veces se vive en silencio y afecta a miles de familias. 💔