Monroe, NC.- La Oficina del Sheriff de Union County invita a los residentes de Carolina del Norte a participar en el Día Nacional de Recolección de Medicamentos Recetados de la Administración para el Control de Drogas (DEA), el sábado 24 de octubre. La jornada busca reducir los riesgos asociados con los fármacos vencidos o que las familias ya no necesitan y promover su eliminación responsable.

Las autoridades recomiendan revisar los botiquines domésticos y llevar los medicamentos no utilizados a los puntos de recolección habilitados en Waxhaw, Indian Trail y Monroe. Esta medida ayuda a prevenir intoxicaciones accidentales, el uso indebido de sustancias y el acceso de personas no autorizadas a medicamentos que requieren supervisión.

La fecha y el horario confirmados para la jornada nacional son el sábado 24 de octubre de 2026, de 10:00 a. m. a 2:00 p. m. en horario local, según la DEA.

Cinco lugares para entregar medicamentos

Los residentes del condado pueden acudir a cualquiera de las siguientes direcciones para consultar las opciones de entrega durante la jornada:

Departamento de Policía de Waxhaw: 3620 Providence Road South, Waxhaw, NC 28173.

3620 Providence Road South, Waxhaw, NC 28173. Departamento de Bomberos de Wesley Chapel: 315 Waxhaw-Indian Trail Road, Waxhaw, NC 28173.

315 Waxhaw-Indian Trail Road, Waxhaw, NC 28173. Oficina del Sheriff de Union: 130 Blythe Drive, Indian Trail, NC 28079.

Departamento de Policía de Monroe: 450 West Crowell Street, Monroe, NC 28112.

450 West Crowell Street, Monroe, NC 28112. Oficina del Sheriff de Union County: 3370 Presson Road, Monroe, NC 28112.

La Oficina del Sheriff anima a las familias a aprovechar esta oportunidad para retirar de sus hogares los medicamentos que ya no necesitan. Antes de acudir, conviene verificar con el punto elegido los horarios de atención y los tipos de productos que acepta.

Prevenir el abuso comienza en casa

Los medicamentos recetados que permanecen sin control en los hogares pueden generar situaciones peligrosas. Los niños pueden ingerirlos por accidente, mientras que otras personas pueden utilizarlos sin autorización o consumirlos de manera inadecuada.

Estas situaciones elevan el riesgo de intoxicaciones y contribuyen al problema del uso indebido de medicamentos sujetos a prescripción médica. Por ello, las autoridades destacan la importancia de guardar los fármacos fuera del alcance de los menores y evitar que los productos sobrantes permanezcan durante largos períodos en los botiquines.

La eliminación correcta también reduce la posibilidad de que otras personas accedan a sustancias que podrían causar daños a la salud.

Una acción sencilla para proteger a la comunidad

La jornada nacional representa una oportunidad para que los residentes adopten medidas concretas de prevención. Revisar los medicamentos almacenados, separar aquellos que ya no necesitan y consultar los puntos de entrega permite reducir riesgos dentro y fuera del hogar.

La Oficina del Sheriff de Union County recuerda que la seguridad comunitaria también depende de pequeñas acciones cotidianas. La participación de las familias puede contribuir a prevenir el abuso de medicamentos recetados y proteger a los sectores más vulnerables de la población.

Video: Tomar medicamentos sin receta es un hábito común con consecuencias graves.