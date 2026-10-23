Charlotte FC visita a Portland: Detalles del partido

Charlotte, NC.- Charlotte FC afrontará un nuevo compromiso de la temporada 2026 de la Major League Soccer (MLS) este sábado 24 de octubre, cuando visite a Portland Timbers en Providence Park. Los aficionados podrán seguir el encuentro en directo a través de Apple TV, con inicio programado para las 10:30 p. m., hora del Este de Estados Unidos.

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El partido representa una nueva oportunidad para que el conjunto de Carolina del Norte continúe su recorrido en la competición. Los seguidores que prefieran escuchar la transmisión por radio también cuentan con alternativas en inglés y español.

Cómo ver Charlotte FC contra Portland Timbers

Los aficionados pueden acceder a la transmisión en directo mediante la plataforma Apple TV, que ofrece los partidos de la temporada 2026 de la MLS, además de encuentros de la Leagues Cup y los playoffs de la MLS Cup, según las condiciones de suscripción correspondientes.

La transmisión comenzará a las 10:30 p. m., hora del Este (ET), del sábado 24 de octubre.

Para ver el encuentro, los usuarios pueden ingresar al siguiente enlace:

Transmisión en directo: Apple TV.

Apple TV. Información sobre las opciones para ver la MLS: MLS Season Pass.

Los abonados también pueden revisar sus correos electrónicos para localizar los enlaces de acceso o descarga que correspondan a su suscripción.

Opciones para escuchar el partido por radio

Quienes prefieran seguir las incidencias del encuentro por radio disponen de dos frecuencias vinculadas con la cobertura de Charlotte FC.

La transmisión en inglés estará disponible a través de WFNZ 92.7 FM, mientras que los aficionados hispanohablantes podrán sintonizar 106.1 FM (WOLS).

Para consultar más detalles sobre las emisoras y las opciones de transmisión, el club ofrece información en su portal oficial de afiliados de radio y televisión.

Charlotte FC recibirá a Montreal el 28 de octubre

Después de su visita a Portland, Charlotte FC regresará a casa para enfrentarse al CF Montréal el miércoles 28 de octubre, a las 7:30 p. m., en el Bank of America Stadium.

El club programó este compromiso entre semana durante la Semana de Agradecimiento a los Aficionados, una iniciativa dedicada a reconocer el respaldo de sus seguidores durante la temporada.

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Además, el encuentro incluirá el último espectáculo de luces de la temporada regular, presentado por Duke Energy, una propuesta que busca sumar entretenimiento a la experiencia de los asistentes.

Los aficionados interesados en acompañar al equipo en Charlotte pueden consultar el calendario oficial del club para conocer los detalles del encuentro y las opciones disponibles para asistir al estadio.

Con información de Charlotte FC

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