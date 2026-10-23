CDC reporta una caída continua en la mortalidad por cáncer

Atlanta.- Las tasas de mortalidad por cáncer en los Estados Unidos continuaron con una tendencia a la baja que se extiende por más de dos décadas, impulsadas de manera significativa por los avances acelerados en la lucha contra el cáncer de pulmón, según el Informe Anual a la Nación sobre el Estado del Cáncer correspondiente a 2026.

Así se conoció en un comunicado, en donde indicaron que el informe publicado en la revista Cancer, tuvo una colaboración entre los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el Instituto Nacional del Cáncer (NCI), la Sociedad Americana del Cáncer (ACS) y la Asociación Norteamericana de Registros Centrales de Cáncer (NAACCR).

En este sentido, se reveló que las muertes por esta enfermedad cayeron tanto en hombres como en mujeres entre 2019 y 2023.

Cáncer de pulmón entre las principales causas

Por otro lado, el informe destaca que, aunque el cáncer de pulmón se mantiene como la principal causa de muerte por esta enfermedad y el segundo cáncer más común en ambos sexos, los factores de riesgo han mostrado cambios favorables en el primer cuarto del siglo XXI, subrayando la importancia de reducir el consumo de tabaco y ampliar el acceso a la detección temprana y tratamientos avanzados.

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Asimismo, señalaron que al analizar las tendencias en nuevos diagnósticos entre 2003 y 2022, el documento advierte que la tasa general de nuevos casos aumentó ligeramente cada año desde 2018 hasta 2022, un incremento impulsado fundamentalmente por el aumento en los casos de cáncer de mama en mujeres y de próstata en hombres.

A pesar de que el cáncer de próstata experimentó un repunte en su incidencia, la tasa general de nuevos casos de cáncer en los hombres se mantuvo estable, reafirmando que el cáncer de mama y el de próstata continúan siendo los diagnósticos más frecuentes en cada género, respectivamente.

En este sentido, las organizaciones responsables del informe recordaron que esta actualización anual combina registros de mortalidad del Centro Nacional de Estadísticas de Salud y bases de datos nacionales para monitorear el impacto de las políticas públicas, la investigación médica y los programas de prevención en todo el país.

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