Charlotte, NC.- La organización estudiantil Latines for Action, Change and Empowerment (LACE), de la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte (UNC Charlotte), realizará su evento anual de educación electoral para promover la participación cívica entre los estudiantes latinos y la comunidad universitaria.

La actividad tendrá lugar el miércoles 28 de octubre, de 6:00 p.m. a 9:00 p.m., en el salón SAC, ubicado en 9290 Barnhardt Lane, Charlotte, Carolina del Norte, 28223.

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Además con este encuentro, los organizadores buscan generar mayor conciencia sobre la importancia de participar en los procesos electorales y facilitar el diálogo entre los jóvenes, las organizaciones comunitarias y los representantes públicos. La jornada también pretende fortalecer los vínculos entre los estudiantes y las instituciones que trabajan en asuntos cívicos y sociales.

Panel abordará la participación ciudadana

Uno de los puntos centrales del programa será un panel con representantes comunitarios y figuras locales, quienes analizarán la relevancia de la participación electoral y responderán las inquietudes de los asistentes.

Entre los ponentes anunciados figuran JD Mazuera Arias, Susan Rodriguez-McDowell, Wendy Mateo y Federico Rios. Su participación permitirá a los estudiantes escuchar distintas perspectivas sobre el compromiso ciudadano y conocer mejor los espacios de interacción con los líderes de su comunidad.

También hay que destacar que la organización espera que este intercambio ayude a los jóvenes a comprender cómo su participación puede contribuir a los asuntos públicos y a la vida democrática local.

Carolina Migrant Network ofrecerá información electoral

La agenda también incluirá una presentación educativa de Carolina Migrant Network, organización que expondrá información sobre los niveles de participación electoral de la población hispana del condado de Mecklenburg en años anteriores.

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Esta sesión busca llamar la atención sobre la participación histórica de los votantes latinos y abrir una conversación acerca de los factores que pueden influir en su involucramiento electoral.

Tras las presentaciones, los asistentes podrán conversar directamente con funcionarios electos y líderes cívicos. Este espacio permitirá plantear preguntas, intercambiar experiencias y establecer contactos con personas vinculadas a la gestión pública y el trabajo comunitario.

Una iniciativa dirigida a los estudiantes

Además con su evento anual, LACE apuesta por acercar la educación electoral a los jóvenes y crear oportunidades para que conozcan los mecanismos de participación ciudadana.

Finalmente, la actividad reunirá información, diálogo y contacto directo con representantes locales en un espacio universitario. De esta manera, la organización busca contribuir a una comunidad estudiantil más informada sobre los procesos electorales y las posibilidades de involucrarse en los asuntos públicos de Charlotte.

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