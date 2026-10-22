Iredell, NC.- La Oficina del Sheriff de Iredell County, en Carolina del Norte, informó sobre tres procedimientos de tránsito que permitieron a sus agentes incautar sustancias ilegales y detener a varias personas. Los operativos estuvieron a cargo del equipo ACE, que realiza controles viales para detectar posibles actividades delictivas.

Según el reporte policial, las intervenciones ocurrieron en diferentes puntos del condado y permitieron localizar cocaína, metanfetamina y marihuana. Las autoridades destacaron el trabajo preventivo de sus agentes en las carreteras para detectar infracciones y reforzar la seguridad comunitaria.

Primera parada: Cocaína y marihuana en la I-40

El 17 de octubre, el agente J. Greene detuvo un vehículo en la Interestatal 40, cerca de Old Mocksville Road. Durante el procedimiento, los agentes observaron que varias bolsas salían del vehículo y recuperaron marihuana y cocaína.

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La policía identificó a la detenida como Brianna Nichole Howell, de 35 años, residente de Greensboro. Según el informe, los agentes la arrestaron por cargos relacionados con drogas y también ejecutaron dos órdenes de arresto pendientes.

Las autoridades indicaron que Howell quedó sin derecho a fianza, aunque el reporte disponible no especifica los detalles de todos los cargos. El conductor del vehículo recibió varias citaciones.

Segunda intervención: metanfetamina y marihuana

El 18 de octubre, el agente C. Wilson realizó otra parada de tránsito en la intersección de Salisbury Highway y N. Barkley Road.

Durante la inspección, el equipo contó con la asistencia de Levi, un perro policía entrenado para detectar sustancias. Según el informe de la Oficina del Sheriff, los agentes encontraron metanfetamina, marihuana y otras drogas en el bolso de Barbara Joyce Ashworth, de 39 años, residente de Taylorsville.

La policía arrestó a Ashworth y estableció una fianza garantizada de 7.500 dólares, de acuerdo con la información difundida por las autoridades.

Operativos para detectar actividades ilícitas

El comunicado también menciona una tercera parada de tránsito que formó parte de la misma serie de procedimientos. Sin embargo, la información disponible no incluye la fecha, la identidad de la persona detenida ni los detalles específicos de las sustancias encontradas durante esa intervención.

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El equipo ACE mantiene controles en las carreteras del condado Iredell con el objetivo de detectar posibles delitos y retirar drogas ilegales de circulación.

Las autoridades destacaron que estas actuaciones forman parte de sus esfuerzos para fortalecer la seguridad vial y comunitaria. Los arrestos y cargos mencionados corresponden a actuaciones policiales y no constituyen, por sí mismos, una declaración de culpabilidad.

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