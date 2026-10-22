Los Carolina Hurricanes activan a Seth Jarvis

Raleigh, NC.- Eric Tulsky, gerente general de los Carolina Hurricanes de la Liga Nacional de Hockey (NHL), anunció que el equipo activó a Seth Jarvis de la lista de lesionados fuera de la plantilla. Además, el equipo ha llamado al delantero Skyler Brind’Amour de los Chicago Wolves de la Liga Americana de Hockey (AHL) y ha reasignado al delantero Bradly Nadeau a los Wolves.
Acerca de Skyler Brind’Amour
- El jugador de 27 años ha registrado tres puntos (2 goles, 1 asistencia) en seis partidos con Chicago en la temporada 2026-27, liderando al equipo en goles y empatado en el primer lugar del equipo en puntos.
- Participó en seis partidos con los Hurricanes entre 2024 y 2026, anotando un gol contra Ottawa el 17 de abril de 2025.
- El alero de 1,88 m y 88 kg registró 34 puntos (16 goles, 18 asistencias) en 68 partidos de temporada regular con los Wolves en la temporada 2025-26.
Lee también: Los Hurricanes anuncian el calendario del campo de entrenamiento
- Contribuyó a que Chicago alcanzara la final de la Copa Calder de 2026 con cuatro puntos (2 goles, 2 asistencias) en 21 apariciones en los playoffs.
- Ha acumulado un total de 69 puntos (37 goles, 32 asistencias) en 196 partidos de la AHL con Chicago.
- Antes de convertirse en profesional, Brind’Amour disputó 145 partidos de la NCAA con la Universidad de Quinnipiac entre 2019 y 2023, sumando un total de 76 puntos (23 goles, 53 asistencias) y ayudando al club a ganar el Campeonato de la NCAA en la temporada 2022-23.
- Brind’Amour fue seleccionado por los Edmonton Oilers en la sexta ronda, en el puesto 177 del Draft de la NHL de 2017, y es hijo del entrenador de los Hurricanes, Rod Brind’Amour.
Acerca de Bradley Nadeau
- El jugador de 20 años ha participado en tres partidos con los Hurricanes en la temporada 2026-27, registrando dos asistencias.
- Nadeau ha marcado un gol en cuatro partidos con Chicago en la temporada 2026-27.
Lee también: Los Hurricanes extienden el contrato de Kochetkov por dos años
- Ha acumulado un total de 115 puntos (60 goles, 55 asistencias) en 120 partidos de la AHL con Chicago.
- Nadeau fue seleccionado por los Hurricanes en la primera ronda, en el puesto número 30 del Draft de la NHL de 2023, y ha registrado cuatro puntos (3 goles, 1 asistencia) en 15 partidos de la NHL con Carolina.
Con información de Carolina Hurricanes