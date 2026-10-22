Los Carolina Hurricanes activan a Seth Jarvis

Ha acumulado un total de 115 puntos (60 goles, 55 asistencias) en 120 partidos de la AHL con Chicago.

Nadeau fue seleccionado por los Hurricanes en la primera ronda, en el puesto número

30 del Draft de la NHL de 2023, y ha registrado cuatro puntos (3 goles, 1 asistencia) en 15 partidos de la NHL con Carolina.