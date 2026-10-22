Francia registra la primera infección y muerte humana por el virus Shamonda

París.- Las autoridades sanitarias de Francia notificaron el primer caso documentado de una infección en humanos con el virus Shamonda, un patógeno que hasta el momento solo se había detectado en animales.

Al respecto, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, confirmó que el paciente afectado presentaba un cuadro de inmunodepresión, condición que incrementó su vulnerabilidad ante el virus y derivó lamentablemente en su fallecimiento.

El organismo internacional detalló en un comunicado que el virus Shamonda afecta principalmente a animales como el ganado bovino, ovino, caprino y equino, y su propagación habitual entre especies ocurre a través de la picadura de mosquitos jejenes (Culicoides).

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Asimismo, indicaron que las investigaciones preliminares señalan que el paciente francés se encontraba en una zona donde el virus circulaba activamente entre la fauna local y donde también existía presencia de estos insectos vectores.

#France has reported the first documented case of a human infection with #Shamonda virus, a virus only previously detected in animals. The patient was immunocompromised, which made them more vulnerable to infection and severe disease, and unfortunately died. My heartfelt… pic.twitter.com/YhXBctQOyV — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 22, 2026

OMS en contacto con las autoridades francesas

Por otro lado, la OMS informó que se encuentra en contacto directo con las autoridades francesas para recopilar información detallada que permita esclarecer la fuente exacta de la infección y los riesgos potenciales para la salud pública.

En este sentido, los expertos internacionales recalcaron que se requieren estudios adicionales y profundos para comprender por completo las vías de transmisión en humanos y determinar si este caso representa un riesgo de mayor alcance a nivel global.

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