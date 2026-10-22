East Spencer, NC.- El municipio de East Spencer presenta el Festival de Música Southern Soul el sábado 24 de octubre de 2026, de 11:00 a.m. a 8:00 p.m., en el Royal Giants Park, 200 Robinson Road, East Spencer, Carolina del Norte. Esta es una fecha reprogramada debido al pronóstico del tiempo para el 3 de octubre.
Consulta las actualizaciones en la página de Parques y Recreación de East Spencer.
La asistencia es gratuita.
Disfrute de un día completo de música en vivo, food trucks, puestos de artesanía y actividades para niños. ¡La velada culmina con fuegos artificiales después del concierto!
¡Este evento marca el cierre de la celebración del 125 aniversario de East Spencer!
Alineación de la banda
- 12:30 p.m.: Al G y amigos
- 2:30 p.m.: Queens Court
- 4:30 p.m.: Sum 4 The People
- 6:30 p.m.: Soul Triii
Trunk or Treat
En otra actividad, el Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de East Spencer se está preparando para su evento anual Trunk or Treat, y necesitamos su ayuda para hacerlo un éxito.
Invitamos a miembros de la comunidad, negocios, iglesias y organizaciones a participar decorando sus vehículos y proporcionando golosinas para niños y familias.
Detalles del evento:
- Fecha: Martes, 27 de octubre
- Hora: De 6:00 p.m. -8:00 p.m.
- Ubicación: Royal Giants Park, 200 Robinson Road, Salisbury, NC 28144
Ya sea que esté decorando un tronco, donando golosinas o llevando a tu familia para disfrutar de las celebraciones, su participación ayudará a hacer de esta una noche inolvidable para la comunidad. Para inscribirse, contacte con el Supervisor de Parques y Recreación Johnny Jones al 704-267-3657 o envíe un correo electrónico a parksupervisor@eastspencer.gov.