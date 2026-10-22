El cubano El Shadow y el colombiano Osman estrenan su sencillo de afrobeat «Hechizo»

Miami.- El exponente cubano El Shadow estrenó su nuevo sencillo titulado «Hechizo», una colaboración realizada junto al artista colombiano Osman que une los sonidos y las influencias musicales de ambos países dentro del género del afrobeat latino.

En un comunicado de prensa señalaron que el lanzamiento, respaldado por los sellos discográficos EMM y PLUS MEDIA, consolida una nueva alianza creativa para El Shadow con el cantante de Cartagena, cuya propuesta artística fusiona elementos del afro-pop y la música urbana contemporánea.

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Ya esta disponible en las plataformas digitales

Por otro lado, destacaron que la colaboración se da en un escenario de creciente expansión del afrobeat dentro del mercado latino, impulsado por una nueva generación de músicos que integran estos ritmos a distintas corrientes regionales y caribeñas.

En este sentido, destacaron que el tema «Hechizo» se encuentra disponible a partir del jueves 22 de octubre en todas las plataformas digitales de reproducción, acompañado de su respectivo visualizer oficial.

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