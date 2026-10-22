DHS destaca arrestos de indocumentados en Carolina del Sur

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) informó sobre las detenciones de indocumentados con historiales delictivos graves realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Carolina del Sur.

Al respecto, el secretario del DHS, Markwayne Mullin, señaló que las fuerzas del orden continúan aprehendiendo y expulsando a infractores de la ley en todo el país, incluyendo a incendiarios, agresores violentos y miembros de pandillas, reafirmando el compromiso de la agencia de proteger a la ciudadanía estadounidense.

De la misma manera, detallaron que entre los casos más destacados por las autoridades figuran, Omar Roberto Martinez, quien es ciudadano hondureño y miembro de la pandilla Orange County Street 13, arrestado por ICE el 15 de octubre. Cuenta con condenas por incendio premeditado, vandalismo, explosión de artefactos destructivos y actividad de pandillas, además de un historial que incluye dos deportaciones previas (en 2010 y 2024).

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De la misma manera, indicaron que lograron el arresto de Jose Manuel Munoz Ramos, quien es un indocumentado mexicano detenido el 14 de octubre, con antecedentes que incluyen una condena por agresión agravada con arma de fuego y tres deportaciones previas registradas en 2002, 2015 y 2018.

Otros casos

Por otro lado, las autoridades indicaron que durante los operativos lograron la detención de:

Marvin Jonathan Ignacio Lopez-Portuguez: origen guatemalteco capturado el 17 de octubre, arrestado por segunda vez por agresión y batería, quien ingresó de forma irregular por Arizona en agosto de 2024 y había sido liberado en el país.

origen guatemalteco capturado el 17 de octubre, arrestado por segunda vez por agresión y batería, quien ingresó de forma irregular por Arizona en agosto de 2024 y había sido liberado en el país. Elias Izquiero Manuel: Ciudadano mexicano detenido el 18 de octubre, con arrestos previos por señalar y amenazar con un arma de fuego a un oficial de manera dolosa.

Ciudadano mexicano detenido el 18 de octubre, con arrestos previos por señalar y amenazar con un arma de fuego a un oficial de manera dolosa. Enrique Balcazar-Arias: Indocumentado mexicano arrestado el 29 de julio, con antecedentes por conducta ilícita relacionada con documentos vinculados al tráfico de esclavos en Columbia, Carolina del Sur.

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