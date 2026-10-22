Detienen en Ecuador a la excandidata Luisa González por el «Caso Laberinto»

Quito.- La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional ejecutaron un operativo en la provincia de Manabí que derivó en la aprehensión de la dirigente política Luisa González, excandidata presidencial por el correísmo en los procesos electorales de 2023 y 2025.

A través de diversos medios de comunicación se conoció que la captura se produce en el marco de las pesquisas denominadas «Caso Laberinto», a escasas cinco semanas de los comicios regionales, proceso en el cual la Fiscalía indaga supuestas inconsistencias e irregularidades en la procedencia de los fondos y el financiamiento político de su campaña presidencial de 2023.

La Fiscalía confirma la detención de tres personas en el marco del Caso Laberinto, investigación abierta por presunto delito de lavado de activos.

​El proceso investiga posibles inconsistencias e irregularidades en el financiamiento y origen de los fondos de la campaña… https://t.co/AOO6KE5a5n pic.twitter.com/SgbmqTD7jB — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) October 22, 2026

De la misma manera, de acuerdo con el Ministerio Público, las diligencias comprendieron la ejecución de tres órdenes de arresto domiciliario y allanamientos simultáneos en las provincias de Manabí y Pichincha orientados a formular cargos por el presunto delito de lavado de activos.

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González rechazó detención

Por otro lado, la dirigente opositora a través de sus redes sociales publicó un comunicado, en donde calificó de insostenible la situación del país y sostuvo que la administración del presidente Daniel Noboa ha conducido a la nación hacia una crisis económica, de violencia y corrupción generalizada.

Asimismo, la excandidata presidencial rechazó la acusación en su contra, calificándola de absurda, y prometió responder con la dignidad de los ecuatorianos que no tienen deudas pendientes con la ley, al tiempo que agradeció las muestras de solidaridad recibidas en todo el territorio.

A mi patria querida 💛💙❤️ pic.twitter.com/fJrIXAvG0B — Luisa González (@LuisaGonzalezEc) October 22, 2026

Además, hizo un llamado directo a sus compañeras y compañeros del movimiento Revolución Ciudadana y de las fuerzas progresistas para mantener la unidad en la búsqueda de la libertad y la restauración de la democracia en Ecuador

Es de mencionar, que la medida generó un rechazo por parte del movimiento Revolución Ciudadana. Además, diversas figuras políticas nacionales e internacionales, como el exmandatario Rafael Correa, el coordinador de Pachakutik, Guillermo Churuchumbi, y el expresidente boliviano Evo Morales, condenaron el arresto y denunciaron una presunta instrumentalización de la justicia con fines de persecución política.

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