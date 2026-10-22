¿Cuál será la sede de la primera Copa Mundial Femenina de Clubes de la FIFA 2028?

Zúrich.- Tras la reunión del Consejo de la FIFA celebrada en Zúrich, Suiza, el organismo anunció que Estados Unidos ha sido designado como país anfitrión de la primera edición histórica de la Copa Mundial Femenina de Clubes de la FIFA, la cual se disputará del 5 al 30 de enero de 2028.

Así se conoció a través de un comunicado, en donde detallaron que la elección se determinó valorando la experiencia organizativa del país, su infraestructura y el creciente interés por el fútbol femenino.

Asimismo, señalaron que en el marco de este consejo, la FIFA también aprobó el modelo de distribución económica para la Copa Mundial Femenina Brasil 2027, elevando la dotación para la preparación a 2.5 millones de USD por federación participante, igualando las cifras del Mundial masculino de 2026, y garantizando idénticos estándares de servicios para las futbolistas.

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Se realizará en enero en Miami

Por otro lado, indicaron se modificaron las fechas para la fase final de la Copa de Campeones Femenina 2027, que se llevará a cabo en Miami del 26 al 31 de enero con el fin de otorgar mayor visibilidad a las semifinales en días separados.

Bureau of the Council takes key decisions 🏆 Financial distribution model for FIFA Women’s World Cup 2027™ approved

🇺🇸 United States appointed as host of FIFA Women’s Club World Cup 2028™

🇶🇦 Qatar to host final three matches of FIFA Intercontinental Cup 2026™ 🗞️🔗➡️… pic.twitter.com/Uy2G8pLr6z — FIFA Media (@fifamedia) October 22, 2026

Dentro de las noticias del fútbol masculino, Catar fue designado como la sede para albergar los últimos tres encuentros de la Copa Intercontinental de la FIFA 2026: el Derbi de las Américas el 9 de diciembre, la Copa Challenger el 12 de diciembre y la gran Final el 16 de diciembre.

Por último, el organismo internacional fijó el calendario para la Copa Mundial Sub-20 en Azerbaiyán y Uzbekistán 2027 (del 17 de septiembre al 9 de octubre) y estableció un comité de regularización para la Federación Nigeriana de Fútbol con mandato hasta mayo de 2027.

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