Charlotte, NC.- Sentenciaron a Shu Jun Zhen, de 31 años y residente de Nueva York, en el Distrito Oeste de Carolina del Norte a nueve años de prisión y se le ordenó confiscar casi 23 millones de dólares por su participación en una organización china de lavado de dinero (CMLO, por sus siglas en inglés) que blanqueó más de 92 millones de dólares en fondos ilícitos, incluyendo ganancias provenientes de la importación y distribución de drogas ilegales en Estados Unidos, principalmente a través de México. Esta es la segunda acusada de esta CMLO en recibir una sentencia significativa.

“Los blanqueadores de dinero ayudan a los narcotraficantes a eludir la ley moviendo y ocultando sus ganancias, por lo que es fundamental que los investiguemos y procesemos”, declaró el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva de la División Penal del Departamento de Justicia. “Las redes chinas de blanqueo de dinero no son ajenas al narcotráfico; son esenciales para su supervivencia. Como parte de la Iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, la División Penal está atacando cada eslabón de la cadena de suministro del narcotráfico para impedir que estos criminales envenenen a los estadounidenses”.

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“Estamos combatiendo a los cárteles criminales transnacionales en todos los frentes, incluyendo el desmantelamiento de las redes chinas de lavado de dinero que los apoyan”, declaró el fiscal federal Russ Ferguson del Distrito Oeste de Carolina del Norte. “Hoy, condenamos a un individuo que lavó dinero proveniente del narcotráfico y lo transfirió a estas organizaciones criminales transnacionales, por un monto superior a los 90 millones de dólares en fondos ilícitos en menos de dos años. Estos casos son complejos, pero demuestran una cosa: estos sofisticados cárteles no son rival para el Departamento de Justicia de los Estados Unidos”.

“Las organizaciones de lavado de dinero son el motor de las empresas criminales, ya que permiten el traslado, la ocultación y la reinversión de ganancias ilícitas”, declaró Donald “Trey” Eakins, agente especial a cargo de la Oficina de Investigación Criminal del IRS en Charlotte. “Shu Jun Zhen desempeñó un papel fundamental en el lavado de millones de dólares en fondos ilícitos, ayudando a las organizaciones criminales a mover y ocultar las ganancias de actividades ilegales. Continuaremos colaborando con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para encontrar, investigar y procesar a las personas que facilitan el flujo de ganancias delictivas a través del sistema financiero estadounidense”.

Según documentos judiciales, Zhen era una mensajera muy activa de la CMLO. Recolectaba las ganancias del narcotráfico de narcotraficantes radicados en Estados Unidos y depositaba el dinero, utilizando identidades reales y falsas, en cuentas bancarias de empresas fantasma registradas por otros miembros de la CMLO. Como mensajera, Zhen recogió y depositó personalmente aproximadamente 23 millones de dólares en efectivo ilícito.

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