Seguridad vial escolar: El peligro también está fuera del autobús

Charlotte, NC.- La seguridad de los niños durante sus traslados a la escuela depende de una responsabilidad compartida entre conductores, familias, estudiantes y autoridades. Aunque el autobús escolar figura entre los medios de transporte más seguros para los alumnos, los momentos de ascenso, descenso y cruce de calles concentran riesgos que exigen máxima atención.

This National School Bus Safety Week, we're reminding drivers to slow down, stay alert and always stop for flashing red lights. Let's work together to keep our students and community safe!#NationalSchoolBusSafetyWeek pic.twitter.com/IumABLQFJt — CMPD News (@CMPD) October 21, 2026

Según las estadísticas citadas por organismos de seguridad vial, el autobús escolar ofrece una seguridad aproximadamente 70 veces superior a la de un automóvil particular. Sin embargo, los accidentes relacionados con estos vehículos también afectan a peatones y ocupantes de otros automóviles. Los datos recopilados por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) señalan que los peatones enfrentan un riesgo significativo y que los ocupantes de vehículos particulares representan una proporción importante de las víctimas fatales.

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Detenerse puede salvar vidas

Las luces amarillas intermitentes advierten que el autobús se prepara para detenerse, por lo que los automovilistas deben reducir la velocidad. Cuando aparecen las luces rojas intermitentes y el conductor despliega el brazo de parada, los vehículos deben detenerse según las normas locales. En las vías sin separación física central, esta obligación generalmente alcanza a ambos sentidos de circulación.

Ignorar estas señales puede provocar atropellos y colisiones graves. Entre 2000 y 2024, distintos registros documentaron muertes vinculadas con conductores que adelantaron ilegalmente a autobuses escolares detenidos. Casi la mitad de las víctimas mencionadas en las estadísticas citadas eran peatones de 18 años o menos.

La distracción al volante y el exceso de velocidad agravan los peligros, especialmente en zonas escolares y paradas concurridas.

La prevención comienza en la parada

Los estudiantes deben mantenerse a unos tres metros del autobús, evitar caminar detrás del vehículo y cruzar únicamente por delante, después de que el conductor los vea y les indique que pueden avanzar. También necesitan guardar los celulares y quitarse los auriculares para prestar atención al tránsito.

Las familias deben llegar a la parada con cinco minutos de anticipación y esperar en el mismo lado de la calle donde el autobús deja a los niños. Además, deben verificar que el transporte escolar cumpla las revisiones técnicas y las normas vigentes.

Por su parte, los conductores deben respetar los límites de velocidad, mantener distancia y detenerse ante las señales correspondientes.

La seguridad escolar no termina cuando el autobús llega a destino. Cada decisión responsable puede evitar un accidente y proteger una vida.

Video: Seguridad escolar