La iniciativa, impulsada por ARTS Collective, celebrará su inauguración oficial el sábado 24 de octubre de 2026, a las 2:00 p.m., en Higher Grounds by Manolo, ubicado dentro de las instalaciones de Myers Park United Methodist Church.

Charlotte, NC.- Charlotte, Carolina del Norte, sumará una nueva propuesta a su oferta cultural con el lanzamiento de ARTS — Art in a Really Tiny Space, un proyecto que busca acercar las obras originales de artistas locales a residentes y visitantes mediante pequeñas galerías instaladas en espacios cotidianos.

El proyecto convierte máquinas expendedoras rediseñadas en microgalerías que ofrecen piezas artísticas originales en formatos pequeños. De esta manera, propone una alternativa para descubrir y adquirir arte sin necesidad de visitar museos o galerías tradicionales.

Arte al alcance de la comunidad

La fundadora de ARTS Collective, Caro Yanez, identificó una brecha entre la amplia comunidad artística de Charlotte y el público que desconoce su trabajo. A partir de esa observación, desarrolló una propuesta que integra la creatividad en lugares que las personas frecuentan durante sus actividades diarias.

«Creemos que descubrir arte local debería sentirse tan natural como ir por un café o salir con amigos después del trabajo», explicó Yanez al presentar la iniciativa.

Cada instalación contará con una selección curatorial que prioriza la calidad y autenticidad de las obras. Además, el proyecto renovará periódicamente su oferta para promover nuevos descubrimientos y generar oportunidades de conexión entre artistas, compradores y establecimientos comerciales.

La propuesta también busca fortalecer la economía creativa mediante canales de venta directa para los artistas y nuevas experiencias culturales para los negocios aliados.

Respaldo municipal y talento local

La Ciudad de Charlotte respalda el lanzamiento a través del programa de subvenciones Creative Growth Grant, destinado a impulsar iniciativas que fortalezcan el ecosistema artístico y cultural de la ciudad.

La exalcaldesa Vi Lyles destacó el compromiso municipal con la creatividad y el desarrollo cultural de la denominada Queen City.

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La cohorte inaugural reúne a 15 artistas del área de Charlotte, entre ellos Amy De Hoyos, Ashaki Ali, Ashley Proctor, Buddy Jones, Diane H. Hancock, Keudis Sanchez y Zulynette Morales.

Una fundadora venezolana detrás del proyecto

Yanez, artista venezolana y estratega creativa, desarrolló su práctica visual de manera autodidacta mediante el grabado. Su experiencia en comunicación, branding y gestión empresarial influyó en la creación de ARTS Collective.

La inauguración incluirá un corte de cinta abierto al público y contará con artistas, representantes comunitarios y medios de comunicación.

Con esta iniciativa, Charlotte incorpora un modelo que conecta la expresión artística con la vida diaria y amplía las oportunidades para que los creadores locales encuentren nuevas audiencias.

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