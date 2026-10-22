Airbnb actualiza sus reglas y elimina la obligación de lavar platos para los huéspedes

San Francisco.- La plataforma global de hospedaje Airbnb anunció una importante actualización en sus normativas, diseñada para simplificar la experiencia de viaje y reducir las exigencias que los anfitriones imponen a los visitantes al finalizar su estancia.

En su portal web se conoció que entre los cambios más destacados, la compañía eliminó por completo la obligación de lavar los platos antes de partir, estableciendo que los propietarios ya no pueden exigir tareas que requieran un esfuerzo o tiempo considerable, como retirar las sábanas o sacar la basura.

De la misma manera, se pudo conocer que a partir de las reservaciones realizadas desde el 20 de noviembre, los anfitriones deberán seleccionar reglas estandarizadas y transparentes desde el momento de la reserva, las cuales abarcan límites de ocupación, horas de silencio, políticas sobre mascotas y procedimientos claros para la entrega de llaves.

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Destacan la responsabilidad de los huéspedes

Asimismo, la nueva política estipula que los huéspedes deben tratar el alojamiento con responsabilidad, dejándolo en condiciones que no requieran limpiezas profundas o excesivas. Mientras que las tarifas de limpieza tradicionales quedan reservadas exclusivamente para el mantenimiento habitual entre estancias.

Además, señalaron que en el aspecto financiero y de convivencia, se prohibió estrictamente la imposición de multas arbitrarias, exigiendo en su lugar que cualquier daño que exceda el desgaste normal sea reportado de inmediato para colaborar en una solución justa y cubrir los reembolsos correspondientes.

Por último, la plataforma ratificó su compromiso de hacer cumplir estas reglas básicas mediante advertencias, suspensiones o expulsiones ante infracciones graves o reiteradas, brindando canales directos para que tanto anfitriones como viajeros resuelvan conflictos o presenten apelaciones.

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