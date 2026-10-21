Tiroteo con participación policial deja un hombre muerto y dos oficiales heridos

Liberty, NC.- Un tiroteo en el que participó un oficial policial dejó un hombre muerto y dos agentes heridos la noche del martes 20 de octubre de 2026 en Liberty, Carolina del Norte. La Oficina del Sheriff de Guilford County solicitó la intervención de la Oficina Estatal de Investigación de Carolina del Norte (SBI) para esclarecer las circunstancias del hecho.

Según la información difundida por la Oficina del Sheriff, los agentes recibieron el llamado y acudieron alrededor de las 9:30 p. m. a una propiedad ubicada en el número 6874 de Kimesville Road, en Liberty.

Al llegar al lugar, los funcionarios enfrentaron una situación que terminó con disparos y consecuencias fatales. Las autoridades confirmaron que dos agentes sufrieron lesiones que no comprometen sus vidas y recibieron atención médica en un hospital local.

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En el mismo incidente, un ciudadano murió en el lugar. La Oficina del Sheriff lo identificó como Jeremy Dean Wood, nacido el 23 de noviembre de 1979.

Investigadores estatales asumirán las pesquisas

La solicitud de asistencia al SBI busca avanzar en la reconstrucción de los hechos y determinar qué circunstancias provocaron el tiroteo. La participación de esta agencia estatal permitirá desarrollar las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió el enfrentamiento y qué papel desempeñaron los involucrados.

Por el momento, la información difundida por las autoridades no detalla qué originó la intervención policial, si los agentes respondieron a una denuncia específica ni las circunstancias exactas en las que se produjeron los disparos.

Tampoco se han divulgado detalles sobre la naturaleza de las lesiones de los dos funcionarios, más allá de la confirmación de que no representan un riesgo para sus vidas.

Sin detalles adicionales sobre el incidente

La investigación deberá esclarecer la secuencia de acontecimientos que condujo a la muerte de Wood y las heridas de los agentes. Las autoridades todavía no han ofrecido información suficiente para establecer si existió una amenaza previa, qué motivó el uso de armas de fuego o si otras personas presenciaron el episodio.

La Oficina del Sheriff del condado Guilford pidió apoyo estatal para avanzar con las pesquisas. A medida que los investigadores recopilen testimonios y evidencias, podrán determinar las circunstancias del tiroteo y establecer las responsabilidades que correspondan.

Hasta el momento, las autoridades no han comunicado nuevos detalles sobre el caso.

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