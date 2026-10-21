Sancionan a bufetes y agentes vinculados a la flota fantasma de Irán

Washington.— Como parte de la iniciativa Operation Economic Outcast, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió sanciones contra la firma de abogados Karnakis and Karnakis, con sede en Panamá y Grecia, la cual ha facilitado operaciones ilícitas de transporte marítimo iraní para financiar los programas militares y nucleares del régimen de Teherán.

Al respecto, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que las medidas alcanzan tanto a operadores en alta mar como a corporaciones y despachos legales. Señalando que la administración continuará desmantelando las redes de evasión de sanciones y las fuentes de ingresos ilícitos que sostienen al régimen iraní.

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De la misma manera, detallaron en un comunicado, que las acciones punitivas también se extendieron a agencias de transporte marítimo ubicadas en Singapur y los Emiratos Árabes Unidos, las cuales operan de manera directa con la flota fantasma de Irán y facilitan el traslado internacional de petróleo, petroquímicos y productos de acero.

Today, as part of Operation Economic Outcast, Treasury sanctioned Panama- and Greece-based law firm Karnakis and Karnakis, shipping agents, and vessels which have supported illicit Iranian shipping activity, indirectly aiding Tehran’s ability to generate revenue to fund its… — Treasury Department (@USTreasury) October 21, 2026

Sancionan a varios directivos del bufete

Por otro lado, explicaron que entre las entidades sancionadas figura el bufete Karnakis and Karnakis, fundado por los nacionales panameño-griegos Sofianos, Konstantinos e Ioanis Karnakis Kosmas, junto con los empleados Pedro y Roberto Ortega Jones, señalado de crear empresas fantasmas para registrar embarcaciones de la flota oscura.

Por último, el Tesoro bloqueó a la compañía operadora Roxette Maritime Shipping and Trading S.A. junto a una flota de siete embarcaciones bajo bandera panameña (Anemos, Gloris, Pride, Destiny, Flamingo 1, Harmony y Prince), además de las agencias navieras Amigoz Singapore PTE. Ltd. y Whales Shipping Line LLC.

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