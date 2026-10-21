Charlotte, NC.- A la espera del Halloween hay cuatro actividades que se pueden disfrutar de manera gratuita y en familia previo al fin de semana del 31 de octubre en el que se celebra Halloween y el Día de los Muertos.

1- Flocktoberfest en el santuario Naughty Donkey Farm

El santuario Naughty Donkey Farm Sanctuary, en Albemarle, Carolina del Norte, rescata y cuida a animales mayores y con necesidades especiales que han sido abandonados o descuidados. La dirección es 24709 Canton Rd, Albemarle, NC.

Proporcionan refugio, vivienda segura, comida nutritiva, atención médica y mucho cariño a perros, gatos, gallinas, patos, cabras, cerdos, alpacas y, sí, a un burro travieso.

Está a poco menos de una hora en coche de Charlotte, y más cerca de Mint Hill, Midland y Mt. Pleasant.

El Flocktoberfest tendrá lugar el sábado 24 de octubre de 2026, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Recorra el santuario

Conozca a los animales y escucha sus historias.

Compre a vendedores locales

Coma comida vegana

Disfrute de las oportunidades para tomar fotos.

Recoja caramelos veganos en la ruta de truco o trato de Taco.

¡Participe para ganar premios!

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El precio es de $20 por auto si se compra por adelantado, o $25 en la entrada. Todo lo recaudado se destinará al cuidado de los animales. Si no puedes asistir ¡Quizás le interese hacer una donación! Entradas y donaciones aquí.

Sigue a Naughty Donkey Farm Sanctuary en Facebook para estar al día de las novedades.

2- Festival de Halloween en Huntersville

El festival de Halloween en Huntersville tendrá lugar el domingo 25 de octubre de 2026, de 4:00 p.m. a 7:00 p.m., en el Huntersville Athletic Park, 11720 Verhoff Drive, Huntersville, Carolina del Norte.

La entrada es gratuita.

El festival incluye:

Puestos de truco o trato

Música y entretenimiento en vivo

Comida y bebidas a la venta

Concurso de disfraces

Atracciones

Casa embrujada

Actividades para todas las edades

¡Espectáculo de Halloween con 300 drones!

La entrada, el estacionamiento y las actividades son gratuitos. Hay estacionamiento disponible en Lake Norman Charter High School y Central Piedmont Community College. Habrá un servicio de transporte en tranvía desde Lake Norman Charter High School para quienes lo necesiten.

Puede ver más detalles en la página de Facebook de Parques y Recreación de Huntersville.

3- Evento de Halloween con temática del Día de Muertos en Sharon Memorial Park

Sharon Memorial Park, ubicado en 5716 Monroe Road, Charlotte, Carolina del Norte, organiza un evento de Halloween con temática del Día de Muertos el sábado 24 de octubre de 2026, de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. Este es un evento gratuito. Lee también: Autoridades de NC invitan a celebrar Halloween con precaución

Los niños podrán disfrutar de un evento de «truco o trato» en los maleteros de los coches, y habrá camiones de comida en el lugar. Es gratis y no se requiere confirmación de asistencia. Si tiene alguna pregunta, llame al 704-537-5011. 4- Belmont BooFest La celebración de Halloween de Belmont, BooFest , tendrá lugar el sábado 24 de octubre de 2026, de 2:00 p.m. a 7:00 p.m., en Stowe Park, 24 S. Main Street, Belmont. La entrada es gratuita. El evento incluye: Atracciones de feria (¡gratis!)

Concurso de disfraces infantiles a las 3:30 p.m.

vendedores artesanales

vendedores de comida

Toca un camión

Truco o trato y más