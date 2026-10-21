Plataforma Unitaria convoca a movilización nacional en Venezuela

Caracas.- La Plataforma Unitaria Democrática convocó a los venezolanos a movilizarse pacíficamente en todo el país este jueves 22 de octubre, con el propósito de conmemorar la gesta ciudadana realizada en la misma fecha del año 2023.

A través de un pronunciamiento oficial, la alianza opositora recordó que aquella elección primaria abrió el camino hacia la candidatura presidencial unitaria que resultó ganadora por abrumadora mayoría el 28 de julio de 2024.

Destacaron que a tres años de aquel proceso electoral interno, la coalición alzó su voz para exigir el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) que sea independiente y confiable, capaz de convocar una nueva elección presidencial exigida por la inmensa mayoría de la ciudadanía.

Este jueves 22 de octubre, los venezolanos nos movilizaremos pacíficamente en todo el país para conmemorar la gesta ciudadana que juntos hicimos posible el 22 de octubre de 2023 y que abrió el camino a la candidatura presidencial unitaria que resultó ganadora por abrumadora… pic.twitter.com/2lAobdFZu0 — Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) October 20, 2026

De la misma manera, indicaron que bajo la premisa de que «es nuestro deber», la convocatoria subraya el retorno a las calles en todo el territorio nacional con el objetivo principal de defender el derecho a elegir y rescatar la institucionalidad republicana bajo el mandato de cambio expresado por los venezolanos.

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María Corina Machado exige fecha para las elecciones

Por otro lado, la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, publicó en sus redes sociales un video en donde pidió a todos los venezolanos a participar en la acción de calle, con el objetivo principal de exigir elecciones presidenciales en Venezuela.

¿Te dicen que “esto es lo que hay”…? Pues sí, ESTO es lo que hay: Una nación UNIDA, ORGANIZADA y DECIDIDA A SER LIBRE. Que el mundo vea esta fuerza cívica este jueves 22 de octubre, exigiendo elecciones presidenciales en toda Venezuela! pic.twitter.com/qEmWEsJqqs — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 20, 2026

“Una nación unida, organizada y decidida a ser libre. Que el mundo vea esta fuerza cívica este jueves 22 de octubre, exigiendo elecciones presidenciales en toda Venezuela”, afirmó la opositora.

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