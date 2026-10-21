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Plataforma Unitaria convoca a movilización nacional en Venezuela

INTERNACIONALES
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A dos años de las presidenciales, la oposición y gremios marchan en Venezuela
Foto: Cortesía X @VenteJoven
Maria Gabriela Perez

Caracas.- La Plataforma Unitaria Democrática convocó a los venezolanos a movilizarse pacíficamente en todo el país este jueves 22 de octubre, con el propósito de conmemorar la gesta ciudadana realizada en la misma fecha del año 2023.

A través de un pronunciamiento oficial, la alianza opositora recordó que aquella elección primaria abrió el camino hacia la candidatura presidencial unitaria que resultó ganadora por abrumadora mayoría el 28 de julio de 2024.

Destacaron que a tres años de aquel proceso electoral interno, la coalición alzó su voz para exigir el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) que sea independiente y confiable, capaz de convocar una nueva elección presidencial exigida por la inmensa mayoría de la ciudadanía.

De la misma manera, indicaron que bajo la premisa de que «es nuestro deber», la convocatoria subraya el retorno a las calles en todo el territorio nacional con el objetivo principal de defender el derecho a elegir y rescatar la institucionalidad republicana bajo el mandato de cambio expresado por los venezolanos.

Ver más: Impiden retorno a Venezuela de María Corina Machado

María Corina Machado exige fecha para las elecciones

Por otro lado, la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, publicó en sus redes sociales un video en donde pidió a todos los venezolanos a participar en la acción de calle, con el objetivo principal de exigir elecciones presidenciales en Venezuela.

“Una nación unida, organizada y decidida a ser libre. Que el mundo vea esta fuerza cívica este jueves 22 de octubre, exigiendo elecciones presidenciales en toda Venezuela”, afirmó la opositora.

Vídeo: Mujeres jóvenes lideran la participación electoral en Mecklenburg

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