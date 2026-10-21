Perú y Ecuador reafirman su alianza estratégica con la Declaración de Lima

Lima.— La presidenta de la república, Keiko Fujimori, y su homólogo del Ecuador, Daniel Noboa, suscribieron la Declaración de Lima en el marco del Encuentro Presidencial y el XVII Gabinete Binacional celebrado en Palacio de Gobierno.

En un comunicado se conoció que durante el encuentro, los mandatarios conmemoraron el 28° aniversario de los Acuerdos de Paz de Brasilia, firmados el 26 de octubre de 1998, destacando que este hito histórico consolidó una relación bilateral basada en la confianza mutua, la solidaridad y el diálogo político al más alto nivel.

Asimismo, destacaron que ambos gobiernos ratificaron su firme compromiso para combatir frontalmente a la Delincuencia Organizada Transnacional (DOT) y las economías criminales, instruyendo a sus Ministerios de Defensa e Interior a estrechar la cooperación en inteligencia y reanudar operaciones coordinadas en las zonas fronterizas contra el narcotráfico y la minería ilegal.

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Por otro lado, señalaron que en el ámbito de la integración regional y el desarrollo fronterizo, los mandatarios celebraron la adopción del Plan de Acción de Lima, surgido de la XVIII Comisión de Vecindad, el cual prioriza proyectos de infraestructura, conectividad vial, el establecimiento de Centros Binacionales de Atención en Frontera (CEBAF) y el fortalecimiento de la gestión de riesgos ante la temporada de emergencias climáticas.

¡Perú 🇵🇪 y Ecuador 🇪🇨 consolidan nuevos acuerdos de cooperación! La presidenta de la república, Keiko Fujimori, y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, suscribieron la Declaración Presidencial de Lima 2026 y acuerdos en materia pesquera y energética, fortaleciendo la… pic.twitter.com/3egkh42Of5 — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) October 20, 2026

Avances en la integración energética

Igualmente, la agenda bilateral destacó los avances en integración energética y ambiental, subrayando la ejecución del proyecto de interconexión eléctrica de 500 kV, la firma de memorandos de entendimiento entre Petroperú y EP Petroecuador, así como la protección coordinada de las nueve cuencas hidrográficas transfronterizas compartidas.

🇪🇨🤝🇵🇪 La unión de nuestras naciones fortalece la hermandad y cooperación. pic.twitter.com/vGBubYHCYp — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) October 20, 2026

Por último, destacaron que los jefes de Estado instruyeron a sus respectivos gabinetes a implementar de manera rigurosa los compromisos asumidos, cuyos avances y resultados serán evaluados en la próxima Reunión de la Comisión de Vecindad y el XVIII Gabinete Binacional que tendrá lugar en territorio ecuatoriano en el año 2027.

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