Los Charlotte Hornets extienden el contrato de Brandon Miller

Charlotte, NC.- Jeff Peterson, presidente de operaciones de baloncesto de los Charlotte Hornets, anunció hoy que el equipo ha firmado una extensión de contrato por varios años con el base Brandon Miller. De acuerdo con la política del equipo, no revelaron los términos del acuerdo.

Charlotte seleccionó originalmente a Miller con la segunda selección general en el Draft de la NBA de 2023. En tres temporadas con los Hornets, Miller promedió 19.0 puntos (43.1% en tiros de campo, 37.3% en triples, 86.3% en tiros libres), 4.9 rebotes, 3.3 asistencias y 1.0 robos en 31.8 minutos por partido, acumulando 166 apariciones en su carrera (160 como titular). Lo nombraron miembro del Primer Equipo de Novatos y terminó tercero en la votación al Novato del Año en la temporada 2023-24 después de ganar tres premios consecutivos al Novato del Mes de enero a marzo de 2024.

La temporada pasada, Miller obtuvo su primer premio al Jugador de la Semana de la Conferencia Este el 1 de febrero de 2026, tras promediar 26.3 puntos (51.6% en tiros de campo, 50.0% en triples, 100.0% en tiros libres), 5.8 rebotes y 2.3 asistencias por partido en cuatro encuentros, convirtiéndose en el primer jugador de los Hornets en recibir este galardón desde Miles Bridges el 25 de octubre de 2021.

El nativo de Antioch, Tennessee, promedió 20.2 puntos por partido (43.5% en tiros de campo, 38.3% en triples, 89.2% en tiros libres), la mejor marca del equipo, durante la temporada 2025-26 en 65 partidos (todos como titular).

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Además destacó como uno de los 13 jugadores de la NBA en promediar al menos 3.0 triples por partido la temporada pasada y finalizó el año en la novena posición de la liga en porcentaje de tiros libres (89.2%). Miller también rompió su propio récord de la franquicia con 21 partidos consecutivos anotando múltiples triples, terminando la racha en 22 partidos, y lideró a los Hornets con 18 partidos de 25 puntos o más en la temporada.

Con información de Hornets

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