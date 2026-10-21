Charlotte, NC.- Varias familias hispanas de Carolina del Norte recurren a la solidaridad ciudadana para superar situaciones que cambiaron sus vidas de manera repentina. A través de campañas en GoFundMe, familiares y representantes comunitarios buscan cubrir gastos funerarios, tratamientos médicos, necesidades básicas tras un incendio y proyectos de formación para jóvenes líderes.

Las recaudaciones abarcan localidades como Thomasville, Reidsville, Black Mountain, Dobson, Faison y Charlotte. Cada iniciativa plantea una necesidad concreta y ofrece una vía para que la comunidad contribuya económicamente.

Apoyo para gastos funerarios y familias afectadas

En Thomasville, Eli Damazo solicita 3.500 dólares para cubrir los gastos funerarios de su sobrino, Luis Mario Noyola Ávila, tras su fallecimiento inesperado. La campaña había reunido 670 dólares al momento de la información difundida. Quienes deseen colaborar pueden visitar la página de recaudación.

En Reidsville, Alondra Morales busca 2.000 dólares para ayudar a su prima y a sus familiares después de un incendio que destruyó gran parte de sus pertenencias. La situación resulta especialmente difícil porque la mujer está embarazada, próxima a dar a luz y también cuida de sus otros dos hijos. La campaña llevaba 635 dólares. Las personas interesadas pueden aportar mediante este enlace.

Tres campañas para afrontar emergencias médicas

En Dobson, Alex Villasenor recauda fondos para la recuperación de su hermana Christy, quien sufrió un accidente automovilístico con hemorragia interna, fracturas vertebrales y una muñeca rota, entre otras lesiones. La familia necesita 10.000 dólares y había reunido 2.360. La campaña está disponible en GoFundMe.

En Faison, Joana Torres solicita apoyo para su primo Carlos Martínez Hernández, quien sufrió una hemorragia cerebral tras un accidente y permanece intubado en estado crítico. La recaudación busca alcanzar los 10.000 dólares y había conseguido 4.105. Los aportes pueden realizarse aquí.

En Charlotte, Iyari Aguilar necesita 16.000 dólares para afrontar los gastos médicos de su esposo, Elder Castro, quien ingresó a cuidados intensivos tras un accidente y necesita cirugía. Mientras atiende a su esposo, Iyari también cuida de sus dos hijos. La campaña había recaudado 1.400 dólares. Para colaborar, se puede ingresar en este enlace.

Jóvenes que buscan transformar sus comunidades

En Black Mountain, Mirian Porras impulsa una campaña de 10.000 dólares para Semilla de Vida, iniciativa liderada por mujeres y jóvenes latinos que promueve la justicia alimentaria y los conocimientos agrícolas ancestrales. Los fondos permitirían que cuatro jóvenes líderes y la fundadora participen en encuentros de liderazgo en Estados Unidos y Uruguay. La recaudación sumaba 225 dólares y recibe contribuciones mediante su página de GoFundMe.

Estas campañas ofrecen distintas formas de apoyar a familias y comunidades que necesitan recursos para afrontar emergencias y mantener sus proyectos. Los enlaces permiten consultar los detalles de cada iniciativa y realizar contribuciones directamente.

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