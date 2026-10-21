Charlotte, NC.- En el Mes del árbol, la organización sin fines de lucro TreesCharlotte promueve nuevas actividades para ampliar la cobertura arbórea de Charlotte, Carolina del Norte, y fomentar la participación ciudadana en el cuidado del medioambiente. Durante octubre, la entidad convoca a voluntarios para participar en tres jornadas de plantación en distintos puntos del condado Mecklenburg.

TreesCharlotte cuenta con la clasificación fiscal 501(c)(3), que corresponde a organizaciones benéficas sin fines de lucro en Estados Unidos. Su misión consiste en plantar, proteger y cuidar los árboles de la ciudad para contribuir a un entorno urbano más saludable y sostenible.

Los interesados pueden conocer sus iniciativas en el sitio oficial: TreesCharlotte.

Tres jornadas para ampliar los espacios verdes

La agenda de lo que queda de octubre incluye actividades en senderos, parques y centros educativos. Estas son las próximas convocatorias:

Miranda Road TreeDay: el viernes 23 de octubre, de 10:00 a. m. a 12:00 p. m., en el acceso al sendero Long Creek Greenway, sobre Miranda Road. Los interesados pueden consultar los detalles e inscribirse en este enlace.

el viernes 23 de octubre, de 10:00 a. m. a 12:00 p. m., en el acceso al sendero Long Creek Greenway, sobre Miranda Road. Los interesados pueden consultar los detalles e inscribirse en este enlace. Tuckaseegee Elementary School TreeDay: el sábado 24 de octubre, de 9:00 a. m. a 12:00 p. m., en la escuela ubicada en 2028 Little Rock Road, Charlotte, NC 28214. La organización ofrece información y registro en su página del evento.

el sábado 24 de octubre, de 9:00 a. m. a 12:00 p. m., en la escuela ubicada en 2028 Little Rock Road, Charlotte, NC 28214. La organización ofrece información y registro en su página del evento. LC Coleman Park TreeDay: el jueves 29 de octubre, de 10:00 a. m. a 12:00 p. m., en L.C. Coleman Park, situado en 1501 McDonald Street, Charlotte, NC 28216. Los voluntarios pueden inscribirse mediante el enlace oficial.

Otras actividades

Quienes busquen otras oportunidades para colaborar pueden revisar el calendario general de TreesCharlotte, donde la entidad publica sus actividades, entre las que también destacan:

Domingo, 25 de octubre: Treasure Tree #096, Álamo amarillo (Liriodendron tulipifera) tiene una impresionante circunferencia de 274,2″.

Lunes, 26 de octubre: Donar a la misión que ayuda a seguir cultivando la copa arbórea del condado Mecklenburg.

Martes, 27 de octubre: Como equipo pequeño, literalmente no podrían hacer todo el trabajo importante que hacen sin el dedicado equipo TreeMAK. Considere convertirse en TreeMaster para ayudarlos con las plantaciones de TreeDay y en las Adopciones de Árboles, inscribiéndote en la próxima formación en enero.

Miércoles, 28 de octubre: Si vive en uno de estos códigos postales – 28216, 28269, 28262 – regístrese en «Nuestro Árbol» de Árbol del Código Postal Norte y adopta hasta dos ÁRBOLES GRATUITOS, comenzando puntualmente a las 10:00 de la mañana. ¿Vive en otro lugar del condado Meck?

Viernes, 30 de octubre: ¿Qué mejor para ser que ser un árbol? Podrá llevarse el look y empezar a diseñar su conjunto favorito para el árbol de Halloween.

Sábado, 31 de octubre: ¡Feliz Halloween! Esta mañana estarán en la comunidad de Carmel Chace plantando 103 árboles.

Educación ambiental y participación comunitaria

Además de organizar plantaciones, TreesCharlotte desarrolla programas para acercar la naturaleza a los residentes. Su iniciativa TreeAdoptions ofrece árboles gratuitos para que las familias los planten en sus jardines, mientras que sus proyectos escolares y comunitarios promueven el cuidado de las áreas verdes.

La organización también impulsa Treesilience, una iniciativa vinculada con la resiliencia urbana, y desarrolla actividades educativas, entre ellas Rooted & Reading, un club de lectura enfocado en la naturaleza.

Cómo colaborar con TreesCharlotte

La entidad acepta donaciones individuales, aportes empresariales y contribuciones planificadas, incluidas donaciones de acciones. Las contribuciones pueden acceder a beneficios fiscales conforme a la legislación vigente.

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Para obtener más información, los interesados pueden escribir a info@treescharlotte.org, llamar al 704-999-0671 o consultar su dirección postal: P.O. Box 32367, Charlotte, NC 28232.

Con estas iniciativas, TreesCharlotte busca sumar a residentes, escuelas y empresas a la conservación del arbolado y al desarrollo de espacios urbanos más verdes.

Video: Arboles Gratis en Charlotte