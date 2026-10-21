EE.UU. impulsa el gasoducto Constitución para reforzar la seguridad energética

Washington.- El Departamento de Energía de los Estados Unidos anunció un compromiso de financiamiento de hasta $42 millones bajo el Título III de la Ley de Producción de Defensa (DPA) para impulsar el proyecto del gasoducto Constitution, una obra de 125 millas destinada a conectar Pensilvania con Nueva York.

En un comunicado, la administración federal destacó que este gasoducto fortalecerá la seguridad energética nacional, incrementará la disponibilidad de combustible para la generación eléctrica y la calefacción residencial, y reducirá los riesgos de apagones en una región donde Nueva York depende de fuentes externas para cubrir el 85% de sus necesidades energéticas.

De la misma manera, indicaron que el proyecto cuenta con el respaldo financiero de los fondos asignados para proyectos críticos de seguridad nacional bajo el Working Families Tax Cut, sumado a la determinación presidencial emitida en abril de 2026 que clasifica la infraestructura de gas natural como esencial para la defensa del país.

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Generará ahorros energéticos

Por otro lado, detallaron que entre los beneficios económicos proyectados, el gasoducto podría generar casi $5.000 millones en ahorros energéticos, lo que se traduce en unos $165 millones anuales para los consumidores de Nueva York y el noreste, ayudando a mitigar los altos costos tarifarios registrados en estados como Nueva Inglaterra, donde el precio promedio residencial superó significativamente la media nacional.

Por último, el informe señala que la obra busca superar los obstáculos regulatorios e impedimentos políticos que durante casi una década frenaron el desarrollo de infraestructura gasífera en Nueva York, permitiendo así aliviar las restricciones de suministro agravadas durante periodos de alta demanda invernal.

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