Distrito Escolar de Fresno ofrece opciones educativas ante temor por operativos de ICE

Fresno.- Tras las recientes redadas migratorias registradas en los últimos meses en el Valle Central, diversas agrupaciones comunitarias han reportado su preocupación, ya que numerosos padres experimentan temor al momento de enviar a sus hijos a los planteles educativos, motivando solicitudes para que las instituciones difundan alternativas de aprendizaje a distancia.

En este sentido, se conoció a través de diversos medios de comunicación que el Distrito Escolar Unificado de Fresno reconoció estar al tanto de la zozobra familiar, detallando que, aunque se registró una ligera baja en la asistencia vinculada a la reducción general de matrículas, existen mecanismos institucionales vigentes para proteger la continuidad académica de los alumnos.

En su portal web señalan que entre las principales herramientas disponibles destaca la política 6158, la cual otorga a los estudiantes la facultad de gestionar un sistema de educación independiente en el hogar por un periodo máximo de quince días ante eventualidades como emergencias familiares, problemas médicos o situaciones de índole migratoria.

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Deben buscar ayuda con el personal de la escuela

Por otro lado, Noreida Pérez, gerente de asistencia del distrito, aconsejó en una reciente entrevista que los representantes deben diseñar planes de contingencia anticipados. Lo que incluye actualizar las tarjetas de emergencia escolares con personas autorizadas para recoger o cuidar a los menores si los tutores legales se ven imposibilitados.

Fresno explica cómo solicitar educación desde casa para estudiantes cuyas familias temen los operativos migratorios.https://t.co/qbL0L9pugE — N+ UNIVISION FRESNO (@nmasunivFRESNO) October 21, 2026

Asimismo, se conoció que para acceder a estos programas de estudio domiciliario, las familias únicamente deben establecer comunicación directa con el personal de la escuela correspondiente, instancia que facilitará la conexión con los coordinadores de enlace encargados de proveer los materiales y paquetes de tareas correspondientes.

Por último, las autoridades educativas recalcaron que la institución no recaba datos sobre el estatus migratorio de los alumnos ni de sus familias, y recordaron que se encuentran disponibles servicios de apoyo emocional mediante consejeros externos, cuyos detalles de contacto pueden consultarse en su portal web oficial.

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