Matthews, NC.- La organización TreesMatthews realizará su reparto anual de árboles el sábado 24 de octubre de 2026, de 7:30 a.m. a 11:00 a.m. (o hasta que se hayan entregado todos los árboles). El evento tendrá lugar en la Iglesia Metodista Unida de Matthews, ubicada en 801 S Trade Street, Matthews, Carolina del Norte.

El evento de adopción de árboles ofrece dos árboles nativos GRATIS por residencia en el municipio de Matthews, hasta agotar existencias. Cada árbol incluye una bolsa de mantillo gratis.

Consulte el mapa aquí para comprobar si reside dentro del área que recibe servicio.

Registro

Se recomienda encarecidamente la inscripción anticipada. Si desea reservar un árbol, complete este formulario de inscripción. Dado que la disponibilidad es limitada, solo podrá reservar una especie por adelantado.

Los árboles preinscritos deben recogerse antes de las 9:30 de la mañana. Después de las 9:30 de la mañana, los árboles que no se hayan recogido estarán disponibles por orden de llegada.

El día del evento, podrá seleccionar un segundo árbol de entre los que aún estén disponibles.

Tenga en cuenta que el registro no garantiza que recibirá un árbol.

Deberá presentar un comprobante de domicilio (enlace al mapa).

Cada árbol incluye una bolsa de mantillo de regalo.

Habrá expertos presentes para asesorarle sobre qué árbol sería el más adecuado para su ubicación.

Todas las personas que reciban un árbol deberán asistir a una breve clase sobre cómo plantarlo y cuidarlo.

Los voluntarios le ayudarán a cargar los árboles y el mantillo en su vehículo.

Para obtener más información, póngase en contacto con Debbie Foster en fostdebbie@gmail.com .

Especies de árboles

Hamamelis

Amelanchier

Papaya americana

Carpe de Carolina

Árbol de flecos blancos

Cornejo de la princesa Cherokee

Cornejo rosa

Yellowwood

Magnolia resplandeciente de luna

Lee también: 600 árboles gratis para los residentes del este de Charlotte

Magnolia de bahía dulce

Green Gable Black Gum

Eucalipto negro de fuego salvaje

Roble blanco de pantano

Roble Shumard

Ciprés calvo valiente de Shawnee

Arce rojo ‘Brandywine’

Roble sauce de Hightower

Video: ¿Son seguros los árboles de Navidad?