Las autoridades prevén contratar a la empresa Lowcountry Wildlife Specialists para abatir hasta 80 venados que no tengan marcas de identificación antes de marzo de 2027. El plan contempla operaciones nocturnas en espacios municipales designados, entre ellos el campo de golf local.

Un programa que combina sacrificio y esterilización

Tega Cay ya sacrificó 276 venados durante campañas anteriores. Además, invirtió más de 268.000 dólares en un programa de captura y esterilización quirúrgica de aproximadamente 200 hembras, con el objetivo de frenar la reproducción de la manada.

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Los ejemplares que pasaron por ese procedimiento llevan marcas plásticas blancas en las orejas, una señal que permite identificarlos y diferenciarlos de los animales que no recibieron tratamiento.

Sin embargo, el concejo municipal decidió no repetir la esterilización masiva debido a su elevado costo y optó por ampliar el programa de sacrificio selectivo. Con esta decisión, las autoridades buscan estabilizar la población y evitar que vuelva a crecer de manera descontrolada.

La población cayó a unos 432 ejemplares

La ciudad registró en años anteriores una población superior a los 1.000 venados. Según los datos difundidos sobre el programa, las distintas medidas de control permitieron reducir esa cifra hasta aproximadamente 432 animales.

Las autoridades vinculan esta disminución con una menor exposición a accidentes vehiculares y daños materiales. La presencia de venados en calles y zonas residenciales representa un desafío para una comunidad donde los encuentros entre animales y conductores generan preocupación.

Como parte de las medidas de aprovechamiento, la empresa encargada procesa la carne de los ejemplares sacrificados y la dona a la Nación Indígena Catawba para su consumo.

Una decisión que genera controversia

El programa enfrenta opiniones contrapuestas entre los residentes. Algunos vecinos respaldan las medidas letales porque consideran que la sobrepoblación exige una respuesta inmediata para mejorar la seguridad vial.

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Otros ciudadanos y defensores de la conservación prefieren alternativas no letales, como la esterilización, y cuestionan el sacrificio sistemático de los animales.

El nuevo desembolso refleja la apuesta de Tega Cay por reducir la manada mediante intervenciones controladas. El desafío para las autoridades consiste en mantener la población dentro de niveles sostenibles, proteger a los residentes y responder a las preocupaciones sobre el bienestar animal.

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