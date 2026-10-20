Operación «Not Forgotten» aumenta un 59% las investigaciones en comunidades indígenas

Washington.— El Departamento de Justicia conjuntamente con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) anunciaron los resultados del despliegue de personal correspondiente a la cuarta edición de la Operación Not Forgotten 2026, enfocada en la atención de casos no resueltos en comunidades indígenas (Indian country), con prioridad en delitos de violencia contra mujeres y niños, así como personas desaparecidas o asesinadas.

En un comunicado, indicaron que durante su cuarto año de ejecución, que abarcó del 1 de abril al 30 de septiembre, la iniciativa incrementó sus recursos y personal a nivel nacional, respaldando 548 investigaciones de casos, lo que representa un aumento del 59% en comparación con el año 2025.

The Department of Justice and @FBI announced today results of the personnel surge in support of Operation Not Forgotten 2026, which focuses on unresolved cases in Indian country with a priority on cases involving violence against women and children, including those who are… pic.twitter.com/VN0E6ShjzA — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) October 20, 2026

De la misma manera, detallaron que entre las cifras más destacadas del operativo federal se encuentran las siguientes:

Detenciones y cargos: Se registraron 118 arrestos (un incremento del 123% respecto a 2025) y 41 individuos acusados a nivel federal (un aumento del 52%).

Se registraron 118 arrestos (un incremento del 123% respecto a 2025) y 41 individuos acusados a nivel federal (un aumento del 52%). Víctimas y armamento: Las autoridades lograron identificar o rescatar a 25 menores víctimas y confiscar 72 armas de fuego.

Las autoridades lograron identificar o rescatar a 25 menores víctimas y confiscar 72 armas de fuego. Labores operativas: Los agentes del FBI llevaron a cabo 990 entrevistas y ejecutaron 232 operaciones de búsqueda en doce oficinas de campo distribuidas por todo el país.

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Destacan el compromiso histórico

Por otro lado, el fiscal general Todd Blanche y el director del FBI, Kash Patel, señalaron que este despliegue representa el mayor compromiso histórico de la agencia con las comunidades nativas americanas.

Asimismo, destacaron que el programa se complementa con la iniciativa Operation Steadfast Promise, la cual ha abierto más de 1.200 nuevas investigaciones, superado los 700 arrestos y permitido la recuperación de 2.260 armas desde su inicio en 2026.

Por último, las autoridades recordaron que el FBI mantiene activas más de 4.000 investigaciones abiertas en territorios indígenas y ha implementado la plataforma web Voices Not Forgotten, la cual incluye un mapa interactivo y un nuevo protocolo de recompensas mínimas de hasta 25.000 dólares para casos públicos de homicidios, secuestros y personas desaparecidas.

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