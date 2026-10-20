Nuevo estudio expone cifras y causas de muertes bajo custodia de ICE

Washington.- Un reciente estudio retrospectivo publicado en la revista JAMA por investigadores de la Universidad de California en San Francisco analizó la mortalidad entre los individuos detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde el año fiscal 2004 hasta enero de 2026, documentando un total de 272 fallecimientos en dicho periodo.

En su portal web detalló que la investigación detalla que las tasas anuales de mortalidad fluctuaron significativamente a lo largo de las dos décadas analizadas, registrando un máximo de 127.7 muertes por cada 100.000 personas-año en el año fiscal 2004 y descensos posteriores, seguidos de repuntes recientes como las 47,5 muertes por 100.000 en el año fiscal 2025 y 88,9 en el periodo parcial de 2026 hasta el 19 de enero.

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La mayoría son de género masculino

Por otro lado, detallaron que entre las principales características demográficas y clínicas de los casos documentados destacan las siguientes:

Perfil de los decesos: La mediana de edad al momento del fallecimiento se situó en los 45 años, con una amplia predominancia del género masculino (91.5%).

La mediana de edad al momento del fallecimiento se situó en los 45 años, con una amplia predominancia del género masculino (91.5%). Causas de muerte: Las afecciones cardiovasculares se mantuvieron frecuentes en los distintos periodos (entre un 18.5% y un 22.7%), mientras que las causas infecciosas aumentaron del 8.8% (2004-2008) al 31.8% (2017-2020), y se registraron 10 suicidios en este último lapso.

Las afecciones cardiovasculares se mantuvieron frecuentes en los distintos periodos (entre un 18.5% y un 22.7%), mientras que las causas infecciosas aumentaron del 8.8% (2004-2008) al 31.8% (2017-2020), y se registraron 10 suicidios en este último lapso. Limitaciones de datos: Los autores señalaron que un porcentaje considerable de los casos mantuvo causas no clasificadas o indeterminadas, oscilando entre el 18.2% y el 60.4% según los periodos evaluados.

En este sentido, el análisis subraya que el monitoreo de estas cifras busca aportar evidencia sobre las condiciones de salud y atención médica dentro de los centros de detención federales a lo largo de los sucesivos cambios normativos y directrices operativas implementadas por la agencia.

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