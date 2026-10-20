Charlotte, NC.- El delantero del Charlotte FC, Idan Toklomati, fue incluido en el Equipo Ideal de la Jornada 31 de la MLS tras contribuir con un gol y una asistencia en el empate 2-2 de su equipo ante el Philadelphia Union. El Charlotte FC se mantiene en el quinto lugar de la Conferencia Este a falta de cuatro partidos para el final de la temporada regular.

Made Club history on Saturday ✅ Named to the @MLS Team of the Matchday on Monday ✅ Let's go, Idan! pic.twitter.com/VppZ2xfXBc — Charlotte FC (@CharlotteFC) October 19, 2026

El sábado, Toklomati anotó su decimotercer gol de la temporada regular de la MLS, estableciendo un nuevo récord del club con la mayor cantidad de goles anotados en una sola temporada regular de la MLS . Toklomati suma ahora 18 participaciones en goles (13 goles y 5 asistencias) en lo que va del año, empatado en el puesto 28 de la MLS. Lee también: El delantero del Charlotte FC, Idan Toklomati, incluido en la Jornada 29 de la MLS

El sábado, Toklomati participó en los dos goles del Charlotte FC tras el descanso. Tras un saque de banda de Nathan Byrne, Toklomati recibió el balón y dio un pase preciso a Rodolfo Aloko, quien remató con la derecha cruzado al ángulo derecho de la portería, igualando el marcador 1-1.