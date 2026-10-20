EE. UU. emite alerta en París por toques de queda y protestas

París.- La Embajada de los Estados Unidos en París emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos, tras los violentos incidentes registrados durante las protestas del 17 de octubre en territorio francés.

Según la información diplomática y reportes de los medios, la oficina del primer ministro francés implementó toques de queda parciales para los días lunes 19 y martes 20 de octubre en diversas ciudades, destacando el caso de Lille.

Asimismo, la sede diplomática advirtió en un comunicado que podrían imponerse nuevas restricciones de movilidad en sectores específicos de París y en diferentes prefecturas del país, mientras persiste la posibilidad de que continúen las manifestaciones dispersas.

France: Following the October 17 protests that turned violent, media report the Prime Minister’s office introduced partial curfews for Monday, October 19 and Tuesday, October 20 in several cities across France, including Lille. Media report more curfews may follow for parts of… pic.twitter.com/9ye1UjhlGB — TravelGov (@TravelGov) October 19, 2026

Piden evitar las áreas de protestas

En este sentido, ante este escenario de tensión social, la Embajada recomendó encarecidamente a los viajeros y residentes evitar por completo las áreas de las protestas y extremar la precaución si se encuentran de manera imprevista cerca de aglomeraciones.

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De la misma manera, entre las directrices operativas emitidas para la ciudadanía, se aconsejó consultar el estado del transporte público a través de RATP para verificar cierres de estaciones de Metro, así como confirmar los itinerarios de vuelo con las aerolíneas correspondientes.

Por último, las autoridades estadounidenses instaron a monitorear permanentemente los medios locales, sugiriendo fuentes informativas en inglés como France 24, RFI y The Local, y a planificar rutas alternas otorgando tiempo adicional para los desplazamientos.

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