Cristiano Ronaldo recibe 30 días de suspensión de la Federación Portuguesa

Lisboa.-El Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) impuso una sanción de 30 días de suspensión al delantero Cristiano Ronaldo, luego de que el capitán abandonara de manera abrupta la concentración del combinado nacional durante la última ventana de partidos de la FIFA.

Así se conoció el lunes 19 de octubre a través de diversos medios de comunicación, en donde indicaron que la medida disciplinaria aplicó el castigo mínimo contemplado en los reglamentos de la federación debido a que el máximo goleador histórico de la selección lusa reconoció públicamente su falta a través de una carta abierta difundida semanas atrás.

Asimismo, señalaron que junto con la suspensión temporal, el organismo dictaminó una multa económica simbólica fijada en 255 euros, una cifra menor en contraste con los millonarios ingresos anuales que percibe el atacante en el club Al Nassr de Arabia Saudita.

Cristiano, 30 días sancionado: la multa la gana en 39 segundos | #Portugal https://t.co/11lo7Uw5hI — MARCA (@marca) October 20, 2026

Estará disponible en los próximos encuentros

Por otro lado, también se conoció que dado que el abandono del hotel de concentración ocurrió el 30 de septiembre, el cómputo de los días le permitirá al artillero estar disponible para la convocatoria prevista de cara a los próximos encuentros de la fase de grupos de la UEFA Nations League.

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El origen de la disputa se remonta al partido contra Noruega, donde el jugador expresó su malestar luego de realizar ejercicios de calentamiento por indicación del seleccionador Jorge Jesús sin llegar a ingresar finalmente al terreno de juego.

⚽ Cristiano Ronaldo fue sancionado con 30 días de suspensión y una multa de 255 euros por abandonar la concentración de Portugal tras un desacuerdo con Jorge Jesus. Ya cumplió 19 días y podría volver ante Dinamarca y Gales en noviembre.https://t.co/CMVvuicMrl — Noticias Minuto por Minuto (@noticiasmporm) October 20, 2026

Por último, trascendió que la tensión escaló cuando el delantero recriminó al cuerpo técnico la falta de cumplimiento en acuerdos previos y una actitud inflexible en conferencias de prensa, un episodio que mantiene abierta la incertidumbre sobre el futuro del histórico goleador en el equipo nacional.

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