Corte de Apelaciones avala legitimación de grupos religiosos contra directriz del DHS

Washington.- La Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, en una decisión dividida de 2 a 1, dictaminó que los grupos religiosos cuentan con la legitimación jurídica necesaria para impugnar la derogación de las restricciones sobre la aplicación de leyes de inmigración.

En un comunicado, se conoció que la redacción de la opinión mayoritaria del tribunal estuvo a cargo de la jueza Pan, mientras que la jueza Rao presentó un voto disidente en este proceso judicial registrado bajo la causa Mennonite Church USA et al. v. United States Department of Homeland Security.

El litigio gira en torno a un cambio de política implementado el 20 de enero de 2025 por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), fecha en la cual se modificó una práctica de más de treinta años que protegía a los “lugares sensibles” de operativos migratorios.

NEW: In a 2-1 vote, the D.C. Circuit ruled that religious groups have standing to challenge the Trump administration's rollback of restrictions on immigration enforcement at houses of worship. pic.twitter.com/pruFu5hnB0 — SCOTUS Wire (@scotus_wire) October 20, 2026

Nueva directriz

De la misma manera, destacaron que durante más de tres décadas, el gobierno federal se había abstenido de realizar detenciones en casas de culto. Sin embargo, la nueva directriz autorizó a los oficiales de inmigración a utilizar su discreción para aprehender a indocumentados en estos recintos.

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A raíz de esta modificación, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) procedió a implementar la directriz bajo normativas internas que permiten operativos en espacios previamente blindados, como iglesias, mezquitas y sinagogas.

En este sentido, con el fallo actual de la corte de apelaciones que reconoce la legitimación de los demandantes religiosos, el proceso legal continuará su curso para evaluar el fondo de la impugnación contra las directrices operativas del gobierno federal en lugares de culto.

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