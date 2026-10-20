Charlotte, NC.- El Charlotte Bilingual Learning Center conmemoró el Mes de la Herencia Hispana con su tradicional desfile de países, una actividad que reunió a estudiantes y docentes en torno al orgullo por sus raíces, la diversidad cultural y el reconocimiento de las tradiciones que enriquecen a la comunidad educativa de Charlotte, Carolina del Norte.

Durante la jornada, los niños representaron a diferentes naciones mediante vestimentas típicas y banderas nacionales. Con entusiasmo, recorrieron las instalaciones de la institución para compartir elementos distintivos de sus culturas y mostrar la variedad de orígenes que conviven dentro del entorno escolar.

La iniciativa forma parte de las actividades que el centro organiza cada año para destacar el valor de la herencia hispana y promover el respeto por las distintas identidades culturales desde la primera infancia.

Una celebración que promueve el respeto por las raíces

El desfile ofreció a los estudiantes una oportunidad para acercarse a las costumbres, los símbolos y las expresiones culturales de distintos países. La participación de los maestros también contribuyó a crear un ambiente festivo, en el que las banderas y los trajes tradicionales acompañaron el recorrido por la escuela.

Más allá de su carácter conmemorativo, este tipo de experiencias permite que los niños reconozcan sus propias raíces y aprendan a valorar las de sus compañeros. Asimismo, fomenta la convivencia, la curiosidad y el respeto por las diferencias culturales desde los primeros años de formación.

El Charlotte Bilingual Learning Center mantiene así una tradición que conecta la educación con la identidad y la participación comunitaria, en el marco de una celebración que cada año invita a reconocer los aportes de la población hispana a la sociedad estadounidense.

MECK Pre-K impulsa el aprendizaje desde la infancia

En paralelo con estas iniciativas educativas, el programa MECK Pre-K promueve oportunidades de aprendizaje para los niños pequeños mediante experiencias prácticas, actividades sensoriales y propuestas que estimulan el descubrimiento.

Su enfoque incorpora el juego creativo, la alfabetización temprana y ejercicios de atención plena para acompañar el desarrollo infantil. A través de estas herramientas, el programa busca fortalecer habilidades fundamentales mientras los niños exploran su entorno y desarrollan nuevas capacidades.

Las familias con hijos que cumplan cuatro años el 31 de agosto o antes pueden consultar los requisitos y las opciones disponibles en el sitio web oficial de MECK Pre-K.

Con actividades como el desfile de países y las experiencias de aprendizaje temprano, las instituciones educativas de Charlotte destacan la importancia de construir espacios donde la diversidad, la identidad cultural y el desarrollo integral de la niñez ocupen un lugar central.

Video: HERENCIA HISPANA: VENEZUELA