Arrestan en NC a indocumentados con historiales delictivos graves

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció las detenciones de inmigrantes indocumentados con historiales delictivos graves realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado de Carolina del Norte.

Al respecto, el secretario del DHS, Markwayne Mullin, señaló que la administración actual prioriza la seguridad del pueblo estadounidense mediante el arresto y la deportación de infractores de la ley, enfatizando que los operativos continuarán para proteger a las comunidades del país.

De la misma manera, indicaron en un comunicado que entre los casos destacados por las autoridades federales en el estado figuran los siguientes perfiles criminales:

Nelson Alexander Chay: Inmigrante de Guatemala con antecedentes por 16 cargos de explotación sexual en segundo grado de un menor y conducción bajo los efectos del alcohol (DWI), quien fue arrestado en Siler City el 2 de octubre y enfrenta procesos para revocar su estatus legal.

Inmigrante de Guatemala con antecedentes por y conducción bajo los efectos del alcohol (DWI), quien fue arrestado en Siler City el 2 de octubre y enfrenta procesos para revocar su estatus legal. Gustavo Cardenas Arreola: Ciudadano mexicano indocumentado detenido en Graham el 5 de octubre, con condenas por 10 cargos de explotación sexual de un menor , sobre el cual el DHS emitió una orden de expulsión final el 19 de octubre de 2026.

Ciudadano mexicano indocumentado detenido en Graham el 5 de octubre, con condenas por , sobre el cual el DHS emitió una orden de expulsión final el 19 de octubre de 2026. Isidro Flores Rodriguez: Indocumentado de México arrestado en Oxford el 13 de octubre tras contar con una condena por abuso infantil agravado que causó lesiones graves .

Indocumentado de México arrestado en Oxford el 13 de octubre tras contar con una condena por . Thong Vilaiphone: Ciudadano de Laos detenido en China Grove el 1 de octubre, con un historial que incluye posesión de armas de destrucción masiva y violación de libertad condicional, sujeto a una orden de deportación desde 1997.

Ciudadano de Laos detenido en China Grove el 1 de octubre, con un historial que incluye y violación de libertad condicional, sujeto a una orden de deportación desde 1997. Francis Martinez Alvarez: Indocumentado hondureño arrestado en el condado New Hanover el 30 de septiembre, con condenas por robo con arma peligrosa y reingreso ilegal, quien ya fue deportado por la administración el pasado 16 de octubre.

Critican las políticas migratorias anteriores

Por otro lado, Mullin recalcó enérgicamente que las políticas anteriores permitieron situaciones de vulnerabilidad en las fronteras, transformando efectivamente a los cincuenta estados del país en zonas fronterizas, lo que incrementa la urgencia de aplicar estrictamente las leyes migratorias federales vigentes.

En este sentido, el Departamento de Seguridad Nacional reiteró su compromiso de mantener una vigilancia constante y firme, asegurando que las deportaciones salvan vidas y que la agencia federal no cesará en sus esfuerzos operativos hasta lograr la expulsión de la mayor cantidad posible de transgresores de la ley.

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