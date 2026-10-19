Monroe, NC.- Las autoridades de Union County, Carolina del Norte, exhortan a la comunidad a reforzar las medidas de prevención contra la rabia y mantener precauciones al acercarse a animales salvajes o mascotas que hayan tenido contacto con ellos.

El aviso realizado recientemente surge en medio de un aumento de los resultados negativos en las pruebas de rabia realizadas a zorrillos, según la información difundida por las autoridades locales. Aunque estos resultados no confirman la presencia del virus en los animales analizados, el condado insiste en la importancia de prevenir exposiciones y actuar con rapidez ante cualquier situación sospechosa.

La rabia es una enfermedad viral que afecta el sistema nervioso y puede representar un riesgo mortal para las personas y los animales. Por ello, las autoridades recomiendan evitar cualquier contacto directo con animales silvestres, incluso cuando parecen amigables, desorientados o enfermos.

Precaución ante el contacto con mascotas

Si una mascota entra en contacto físico con un animal salvaje, especialmente un zorrillo, un mapache, un zorro u otra especie que pueda transmitir la rabia, sus responsables deben extremar las precauciones al manipularla.

La saliva constituye una vía potencial de exposición si entra en contacto con mucosas, heridas abiertas o piel lesionada. Por esta razón, las autoridades aconsejan evitar el contacto con la saliva y las lesiones de una mascota posiblemente expuesta hasta recibir instrucciones de un veterinario o de un profesional de control animal.

Cuando resulte indispensable manipular al animal, los guantes desechables pueden reducir algunos riesgos, pero no garantizan una protección completa. También recomiendan evitar el contacto con los ojos, la boca y cualquier zona de piel lastimada.

Qué hacer ante una posible exposición

Los responsables de mascotas deben comunicarse inmediatamente con su veterinario y con el Servicio de Control de Animales de Union County si sospechan que su animal tuvo contacto con un ejemplar potencialmente rabioso.

Si una persona recibe una mordedura o un arañazo durante un incidente de este tipo, debe buscar atención médica urgente. Incluso quienes recibieron previamente la vacuna contra la rabia necesitan consultar a un profesional sanitario para determinar si requieren dosis adicionales.

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En el caso de mascotas que nunca recibieron la vacuna antirrábica, las autoridades aconsejan contactar con Control de Animales para conocer las medidas de confinamiento y seguimiento que correspondan.

El condado pide a los residentes compartir estas recomendaciones para fortalecer la prevención y proteger a las familias, las mascotas y la comunidad frente a posibles exposiciones al virus.

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