Trump firma orden ejecutiva para fortalecer la salud de las mujeres y niñas

Washington.— El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump firmó una orden ejecutiva, liderada por la primera dama Melania Trump, con el objetivo de fortalecer la investigación, prevención, diagnóstico, tratamiento y cuidado de la salud de las mujeres y niñas en todas las etapas de su vida.

En un comunicado, indicó que la medida establece formalmente el Grupo de Tareas de Salud de la Mujer de la Casa Blanca para garantizar que el gobierno federal adopte un enfoque integral ante las necesidades evolutivas de la salud femenina, desde la infancia hasta la menopausia y la vejez.

TODAY AT THE WHITE HOUSE: President Donald J. Trump & First Lady Melania Trump sign an executive order creating a Women’s Health Division at the NIH & a White House Women’s Health Task Force, aiming to close research gaps & modernize care for women 🇺🇸 Tune in at 11 AM EST! pic.twitter.com/jqJsoceahY — The White House (@WhiteHouse) October 19, 2026

Destacan las nuevas directrices para los estadounidenses

Asimismo, indicaron que se ordena al secretario de Salud y Servicios Humanos y al director de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) crear una División de Salud de la Mujer dentro de los NIH para coordinar investigaciones y acelerar la traducción de descubrimientos científicos en mejores resultados clínicos, dejando atrás iniciativas de la administración previa para priorizar la atención médica práctica.

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De la misma manera, el comunicado destaca diversas acciones implementadas por la administración en favor de la salud y la economía familiar, entre las que se incluyen:

Nuevas Directrices Dietéticas: Lanzadas a principios de año, incluyen secciones específicas para mujeres embarazadas y lactantes, marcando un cambio relevante en la política nutricional federal.

Lanzadas a principios de año, incluyen secciones específicas para mujeres embarazadas y lactantes, marcando un cambio relevante en la política nutricional federal. Iniciativas farmacéuticas y TrumpRx.gov: Se han alcanzado 26 acuerdos con fabricantes que cubren cerca del 90% del mercado de medicamentos de marca para igualar precios internacionales, proyectando un ahorro de $600.000 millones en la próxima década. Además, a través de la plataforma TrumpRx.gov , lanzada en febrero de 2026, los pacientes han ahorrado más de $700 millones, destacando un ahorro promedio superior a $2.000 por ciclo en medicamentos para la fertilidad.

Se han alcanzado 26 acuerdos con fabricantes que cubren cerca del 90% del mercado de medicamentos de marca para igualar precios internacionales, proyectando un ahorro de $600.000 millones en la próxima década. Además, a través de la plataforma , lanzada en febrero de 2026, los pacientes han ahorrado más de $700 millones, destacando un ahorro promedio superior a $2.000 por ciclo en medicamentos para la fertilidad. Apoyo a la maternidad: En mayo de 2026 se puso en marcha el portal Moms.gov para asistir a mujeres embarazadas y nuevas madres en la navegación del embarazo y la crianza temprana, sumándose a inversiones en salud materna en 46 estados enfocadas en telesalud y fuerza laboral obstétrica.

En mayo de 2026 se puso en marcha el portal para asistir a mujeres embarazadas y nuevas madres en la navegación del embarazo y la crianza temprana, sumándose a inversiones en salud materna en 46 estados enfocadas en telesalud y fuerza laboral obstétrica. Acciones regulatorias: En noviembre de 2025, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) inició la retirada de las advertencias amplias y engañosas de «caja negra» en los productos de Terapia de Reemplazo Hormonal para la menopausia.

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