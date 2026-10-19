ICE detiene a más de 100 pandilleros de la MS-13 y el Tren de Aragua

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) conjuntamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lograron la detención de más de 100 miembros de pandillas en menos de una semana, abarcando a integrantes de organizaciones criminales transnacionales como la MS-13 y el Tren de Aragua (TDA).

Así lo dieron a conocer en un comunicado, en donde indicaron que los operativos, llevados a cabo entre el 4 y el 10 de octubre, permitieron concretar 131 arrestos de individuos vinculados a pandillas, de los cuales 129 estuvieron a cargo de la división de Operaciones de Enjuiciamiento y Remoción (ERO) de ICE y dos correspondieron a Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

De la misma manera, indicaron que entre las capturas específicas de este periodo se contabilizaron 22 afiliados a la MS-13 y 13 integrantes del Tren de Aragua.

Casi dos mil pandilleros detenidos

Por otro lado, señalaron que el balance gubernamental subraya que, desde el regreso del presidente Donald J. Trump a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025, las autoridades migratorias han acumulado un total de 12.018 arrestos administrativos relacionados con pandillas, cifra que incluye 1.965 afiliados a la MS-13 y 1.553 al Tren de Aragua.

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Al respecto, el secretario del DHS, Markwayne Mullin, destacó el desempeño de los agentes federales al señalar que «la mejor parte de Estados Unidos está en la primera línea cada día para asegurar que lo peor de la humanidad no pueda amenazar ni dañar a los estadounidenses inocentes».

Eliminarán las pandillas a través de la deportación

Asimismo, reiteró que la política de la administración es desmantelar los cárteles y pandillas mediante la deportación de infractores.

Entre los casos específicos detallados por el DHS sobre los recientes arrestos se encuentran los siguientes perfiles prioritarios:

Gustavo Adolfo Flores-Ramirez: Ciudadano salvadoreño e integrante de la MS-13, detenido por el ICE ERO en Las Vegas el 14 de octubre; es requerido en su país de origen por homicidio agravado, feminicidio, violación de un menor o persona incapacitada, tenencia ilegal de armas y agrupaciones ilícitas, tras haber reingresado ilegalmente a EE. UU. luego de una deportación previa en 2021.

Ciudadano salvadoreño e integrante de la MS-13, detenido por el ICE ERO en Las Vegas el 14 de octubre; es requerido en su país de origen por homicidio agravado, feminicidio, violación de un menor o persona incapacitada, tenencia ilegal de armas y agrupaciones ilícitas, tras haber reingresado ilegalmente a EE. UU. luego de una deportación previa en 2021. Jose Luis Perez-Arrias: Nacional venezolano señalado como presunto sicario del Tren de Aragua, capturado por ICE Miami y ERO Tallahassee en Florida el 14 de octubre, quien había ingresado al país por Texas en octubre de 2023 y fue liberado en su momento por la administración de Joe Biden.

Nacional venezolano señalado como presunto sicario del Tren de Aragua, capturado por ICE Miami y ERO Tallahassee en Florida el 14 de octubre, quien había ingresado al país por Texas en octubre de 2023 y fue liberado en su momento por la administración de Joe Biden. Emerson Jossiel Calderon-Hernandez: Ciudadano de El Salvador vinculado a la MS-13, arrestado en Washington D.C. el 13 de octubre, con un historial delictivo que comprende una condena por agresión en segundo grado y múltiples cargos por intento de homicidio, robo a mano armada y secuestro, tras haber ingresado ilegalmente en 2012 bajo la administración de Barack Obama.

Ciudadano de El Salvador vinculado a la MS-13, arrestado en Washington D.C. el 13 de octubre, con un historial delictivo que comprende una condena por agresión en segundo grado y múltiples cargos por intento de homicidio, robo a mano armada y secuestro, tras haber ingresado ilegalmente en 2012 bajo la administración de Barack Obama. Un adolescente venezolano de 14 años: Asociado a la facción «Los Piratas» del Tren de Aragua, detenido conjuntamente por HSI y ERO en Denver, Colorado, el 13 de octubre en posesión de una pistola Glock 48, enfrentando actualmente cargos graves que incluyen intento de asesinato en primer grado, asalto con extrema indiferencia, secuestro y extorsión criminal agravada.

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