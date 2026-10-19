Fomentan la vacunación durante la temporada de resfriados y gripe

Charlotte, NC.- La Salud Pública del Condado Mecklenburg recuerda a los residentes que es hora de ponerse al día con las vacunas estacionales, ya que la actividad contra la gripe y las enfermedades respiratorias ha comenzado en Mecklenburg County.

Salud Pública proporciona seguimiento local semanal de virus de gripe, COVID-19 y enfermedades por RSV basándose en las visitas a urgencias y en los datos recopilados de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC) y la base de datos NC DETECT. Además, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte proporciona Seguimiento de virus a nivel estatal y tiene reportado la primera muerte relacionada con la gripe en el estado.

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«Animamos a todos a tomar medidas ahora para proteger vuestra salud y la de nuestra comunidad durante la temporada de resfriados y gripe», dijo la directora de Salud, la Dra. Kimberly Scott. «La mejor manera de mantenerte a ti, a tu familia y a tus amigos sanos es vacunarte, lavarte las manos, tapar la tos y quedarte en casa cuando estés enfermo.»

Las vacunas están ampliamente disponibles en proveedores sanitarios y farmacias minoristas de todo el condado Mecklenburg. Si no tienes seguro, hay opciones gratuitas y económicas disponibles en varias clínicas locales y citas sin cita previa en la Clínica de Inmunización de Salud Pública del Condado Mecklenburg.

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Los virus respiratorios, como la gripe y la COVID-19, se transmiten más comúnmente cuando personas sanas inhalan pequeñas gotas en el aire que se producen cuando las personas infectadas tosent, estornudan o hablan. En otras palabras, son virus transmitidos por el aire. Pero los virus también pueden propagarse por contacto directo con el virus en la piel de una persona infectada o en una superficie que esta haya tocado.

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