Florida emite orden de arresto contra Raúl Castro por el derribo de avionetas de «Hermanos al Rescate»

Tallahassee.- El fiscal general James Uthmeier anunció el lunes 19 de octubre que la Oficina de Enjuiciamiento Statewide (OSP) y el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE) obtuvieron una orden de arresto estatal contra Raúl Modesto Castro Ruz, imputándole el delito de conspiración para cometer asesinato en primer grado en relación con el derribo de dos avionetas civiles de la organización «Hermanos al Rescate» ocurrido el 24 de febrero de 1996.

En rueda de prensa, Uthmeir, detalló que la investigación, reabierta el año pasado por instrucción de la Fiscalía General, señala que Castro fungía entonces como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y dio la orden directa que facilitó el ataque aéreo sobre aguas internacionales contra las aeronaves desarmadas, cobrándose la vida de cuatro tripulantes: Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr.

AG James Uthmeier Announces Florida Arrest Warrant for Raúl Castro for Conspiracy to Commit First-Degree Murder https://t.co/xFP8AbocJf — Attorney General James Uthmeier (@AGJamesUthmeier) October 19, 2026

Reiteran el compromiso de Trump a los cubanos

Asimismo, el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones destacó que esta acción estatal complementa los esfuerzos federales previos, subrayando el compromiso de la administración del presidente Trump y las agencias de procuración de justicia para buscar rendición de cuentas sin importar el paso del tiempo.

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Asimismo, autoridades policiales como la alguacil de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, y el agente especial del FDLE, Michael Stein, reconocieron la perseverancia de la comunidad cubanoamericana y de las familias de las víctimas, reiterando que el paso de los años no disminuye la responsabilidad de perseguir la justicia.

Today, we announced that our office secured a state arrest warrant for communist dictator Raúl Castro, charging him with Conspiracy to Commit First-Degree Murder for the Feb 24, 1996, shootdown of two unarmed Brothers to the Rescue aircraft over international waters.



Raúl… pic.twitter.com/NkgBxCOatM — Attorney General James Uthmeier (@AGJamesUthmeier) October 19, 2026

En este sentido, en un comunicado indicaron que el expediente judicial detalla que elementos de la conspiración y el espionaje de inteligencia operaron en los condados de Miami-Dade y Monroe, por lo que la OSP asumirá la jurisdicción de este caso activo, en el cual no se descartó la formulación de cargos adicionales.

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