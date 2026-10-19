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Florida emite orden de arresto contra Raúl Castro por el derribo de avionetas de «Hermanos al Rescate»

ESTADOS UNIDOS
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Florida emite orden de arresto contra Raúl Castro por el derribo de avionetas de
Foto: Cortesía X @AGJamesUthmeier
Maria Gabriela Perez

Tallahassee.- El fiscal general James Uthmeier anunció el lunes 19 de octubre que la Oficina de Enjuiciamiento Statewide (OSP) y el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE) obtuvieron una orden de arresto estatal contra Raúl Modesto Castro Ruz, imputándole el delito de conspiración para cometer asesinato en primer grado en relación con el derribo de dos avionetas civiles de la organización «Hermanos al Rescate» ocurrido el 24 de febrero de 1996.

En rueda de prensa, Uthmeir, detalló que la investigación, reabierta el año pasado por instrucción de la Fiscalía General, señala que Castro fungía entonces como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y dio la orden directa que facilitó el ataque aéreo sobre aguas internacionales contra las aeronaves desarmadas, cobrándose la vida de cuatro tripulantes: Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr.

Reiteran el compromiso de Trump a los cubanos

Asimismo, el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones destacó que esta acción estatal complementa los esfuerzos federales previos, subrayando el compromiso de la administración del presidente Trump y las agencias de procuración de justicia para buscar rendición de cuentas sin importar el paso del tiempo.

Ver más: EE.UU. imputa a Raúl Castro por el ataque a «Hermanos al Rescate»

Asimismo, autoridades policiales como la alguacil de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, y el agente especial del FDLE, Michael Stein, reconocieron la perseverancia de la comunidad cubanoamericana y de las familias de las víctimas, reiterando que el paso de los años no disminuye la responsabilidad de perseguir la justicia.

En este sentido, en un comunicado indicaron que el expediente judicial detalla que elementos de la conspiración y el espionaje de inteligencia operaron en los condados de Miami-Dade y Monroe, por lo que la OSP asumirá la jurisdicción de este caso activo, en el cual no se descartó la formulación de cargos adicionales.

Vídeo: 🚨 CHARLOTTE: CMPD PRESENTA SU INFORME DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL TERCER TRIMESTRE DE 2026

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